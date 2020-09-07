Malavi Hakkında Bilgiler; Malavi Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Malavi bayrağı ilk 6 Temmuz 1964 tarihinde bu ülkenin Birleşik Krallık ülkesinden bağımsızlığını kazanması sonucunda kullanılmaya başlanmıştır. 2010 ile 2012 yıllarının arasında yapılmış olan anayasa değişikliğiyle de kısa bir süre için başka bir bayrak kullanılmıştır. Fakat 2012 yılında göreve gelmiş olan yeni hükümet toplum tarafından hoş karşılanmayan ve yeni bir bayrak ile ilgili olarak yapılan yasa değişikliğini geri çekip yerine eski bayrağın yeniden ülkenin resmi olarak kullanılan bayrağı olmasını sağlamaktadır.



Ülkenin bayrağı toplamda üç eşit parçaya ayrılmış üç adet yatay şerit şeklinden oluşmakta olup yukarıdan aşağıya doğru siyah renk, kırmızı renk ve yeşil renk olarak sıralanmış şeritlerden oluşur. En üst kısımda olan siyah şerit ortasında kırmızı ufuktan yeni doğan simgesi 31 adet ışını olan bir güneş şekli bulunmaktadır. Bu şekil özgür ve birleşik olan Afrika'ya duyulmakta olan umudu ifade etmektedir.



Ayrıca yatay olan şeritlerin renkleri siyah renk olup Afrika kıtasının siyahi olan halkını ifade etmektedir. Sizler için Malavi ülkesi nerededir? Malavi ülkesinin para birimi? Malavi ülkesinin nüfusu nedir? Malavi ülkesinin dili? Gibi Malavai ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



Malavi Ülkesi Nerededir?



Malavi ülkesi, günümüzde Afrika kıtasının hemen güneydoğu kesiminde yer almakta olan ve denize hiçbir kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Bu ülke 6 Temmuz 1964 yılında Birleşik Krallıktan ayrılmış ve bağımsızlığını kazanmıştır.



Malavi Ülkesi Başkenti Neresidir?



Malavi ülkesinin başkenti Lilongwe'dir. Lima şehri bu ülkenin en güzel ve de en büyük şehridir.



Malavi Ülkesi Para Birimi Nedir?



Malavi ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde



Malavi kwachası (MWK) dir.



Malavi Ülkesi Resmi Dili Nedir?



Malavi ülkesinin resmi dili ülke genelinde İngilizce ve Çevaca dilleridir.



Malavi Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Malavi ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında yaklaşık olarak 1 saat fark bulunmaktadır. Yani Türkiye konumu Malavi konumundan yaklaşık olarak 1 saat ileride yer almaktadır. Malavi ülkesinde saat 01:00 iken Türkiye ülkesinde saat 02:00 olmaktadır.

Malavi Ülkesi Şehirleri Neler?



Malavi ülkesi başkanlık tipi cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir. Toplam 24 bölgeden oluşmakta olan Malavi ülkesinin başkenti en güzel şehir olan Lilongwe şehridir. Ayrıca bu 24 bölgeler içinde 33 adet şehir bulunmaktadır. Malavi ülkesinin önemli şehirleri aşağıdaki gibidir. Blantyre şehri, Lilongwe şehri, Karonga şehri, Mzuzu şehri ve Zomba şehirleridir.



Malavi Ülkesi İklimi Nasıldır?



Malavi ülkesi genel olarak tropikal bir iklime ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bu ülkenin sıcaklığının yüksek değerlerde görülmekte olduğu aylar Ağustos ayının içi itibarı ile ve Kasım aylarının arasında olmaktadır. Mayıs ayı ile Ağustos ayının ilk ortasına kadar havaların soğuk olduğu ve soğuk bir dönem geçirmekte olan ülkede ayrıca yağmur mevsimi de Kasım ayı ile Nisan aylarının arasında olup, bu aylar arasındaki dönem de hissedilen nem oranı sabahları yaklaşık olarak bazı durumlarda kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Nisan ayı ve Mayıs ayı ise genel olarak yağmur sonrasındaki dönemleri oluşturmaktadır. Bu güzel ülkenin bazı yüksek kesimlerinde iklim koşulları genel itibarı ile soğuk hava ve de yağmurlu bir hava yaşanırken, alçak olan kesimlerde ise sıcak hava yaşanır ve de oldukça bunaltıcı etki gösterir. Malavi gölü etrafındaki yüksek olan hava sıcaklık, esen rüzgarlarda görülmektedir.