Maldiv Adaları Hakkında Bilgiler; Maldiv Adaları Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Maldiv Adalarının tarihteki ilk bayrağı kırmızıydı ve üzerinde hiçbir simge yer almıyordu. 1903 yılından sonra bayrağın sol kısmına bir şerit ve ortasına hilal eklendi. 1953 yılında dönemin hükümeti değişikliğe giderek bayrağa yeşil bir dikdörtgen ekledi. Bayraktaki kırmızı renk, ülkenin bağımsızlık mücadelesini,

yeşil renk ise hoşgörü ve barışı temsil eder. Hilal ise birçok Asya ülkesinin bayrağında olduğu gibi İslamiyeti simgelemektedir.



Maldivler toplam 23 şehirden oluşur. En bilinen şehirleri Male, Gan, Viligili, Midu, Thinadhoo ve Naifaru'dur. Bu şehirlerde turizm ve balıkçılık gelişmiştir. Her yıl yaklaşık 2 milyon turist, tatil yapmak için Maldiv Adalarına gidiyor. Bir ada ülkesi olan Maldivler'de taşımacılık ve gemicilik de gelişen sektörler arasında yer almaktadır. Ülkenin en çok turist çeken adaları ise şunlardır: Thulhagiri Adası, Vaadhood Adası, Maafushi Adası ve Safari Adası.



Maldiv Adaları Nerededir?



Hint Okyanusunda yer alan Maldiv Adalarının sınır komşusu bulunmamaktadır. Hindistan ve Sri Lanka, Maldiv Adalarına en yakın ülkelerdir. Coğrafi konumu itibariyle adada tropikal iklim hakimdir. Yıllık ortalama su sıcaklığı 28 derecedir. Kuzeyindeki adalarda ise muson iklim görülür. Bu adalarda Nisan - Haziran ayları arasında muson yağmurları yağar.



Maldiv Adaları Nüfusu Ne Kadar? (2020)



2020 yılına ait verilere göre Maldiv Adalarının nüfusu (tahmini) 540.544'tür. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 77, kadınlarda ise 79'dur.Nüfusun büyük çoğunluğunu Divehiler oluşturur. Adaların yaklaşık 200 tanesinde yerli halk yaşıyor. Turistik faaliyetler için kullanılan 105 adada ise sadece plaj ve oteller bulunmaktadır.



Maldiv Adalarının Başkenti Neresidir?



Maldiv Adalarının başkenti Male'dir. Nüfusu yaklaşık 150 bin olan kentin yüz ölçümü ise 6.8 kilometrekaredir. 2004 yılında yaşanan deprem ve tsunami felaketlerinden sonra şehirdeki binaların birçoğu yenilenmiştir. Male'de fazla sayıda otel ve pansiyon yer alıyor. Bu otellerde Rufiyaa dışında dolar ve kredi kartı da geçerlidir. Ülkenin en büyük üniversiteleri olan Villa Koleji, The Maldives Nathional Univercity ve Mandhu Koleji bu şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır. Maldivlerin tarihine ait birçok eserin sergilendiği Ulusal Müze, yılda 500 bine yakın turist tarafından ziyaret ediliyor. Şehrin Eski Cuma Cami (Hukuri Misky) ve Hulhumale adlı yapay ada da Male bölgesinde yer almaktadır.



Maldivler'in en ünlü adalarından biri su sporlarının ve yat turlarının düzenlendiği Safari Adasıdır. Bu adada şnorkelle dalış, deniz paraşütü ve rüzgar sörfü yapmak da mümkün Mercan kesifleri ile ünlü olanSun Adasında ise 20'den fazla spa merkezi ve villa otel bulunuyor. Ülkede yer alan tatil ve konaklama merkezlerinden diğerleri şunlardır: Vilu Reef Adası, Funadhoo, Veymandoo ve Dhidhihoo.



Maldiv Adalarının Para Birimi Nedir?



Ülkenin resmi para birimi Maldiv Rufiyaası'dır. Kısaltması MVR olan parayı basma ve ihraç etme yetkisi Maldives Monetary Authority';e (Maldiv Merkez Bankası) verilmiştir. Madeni paraların en büyüğü 50 laari, kağıt paraların en büyüğü ise 500 Rufiyaa'dır.



Maldiv Adalarında Konuşulan Diller



Dhivehi dili, Maldiv Adalarının resmi dilidir. Turistik bir ülke olan Maldivler'de İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca da konuşulan diller arasında yer alıyor.



Maldiv Adaları ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Maldiv Adaları arasında 2 saatlik fark bulunmaktadır. Örneğin Türkiye'de saat 12.00 iken Maldivler'de saat 14.00'dır.