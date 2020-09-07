Mali Hakkında Bilgiler; Mali Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1 Mart 1961 tarihinde kabul edilen resmi Mali bayrağı, Pan Afrikan ülkelerinin ortak renklerinden oluşur. Kırmızı renk, Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesini temsil eder. Sarı renk, ülkedeki doğal güzelliklerin, yeşil renk ise birlik ve beraberliğin sembolüdür. Ülkenin 1961 yılından önce kullandığı bayrağın ortasında üç siyah yıldız bulunuyordu.

Mali, başkent de dahil olmak üzere toplam 10 bölgeye ayrılmıştır. En kalabalık bölgeleri sırasıyla, Kayes, Gao, Segou ve Mopti'dir. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkede en çok çıkarılan madenlerin başında altın ve gümüş geliyor. Ülke genelinde çıkarılan diğer madenler uranyum, boksit ve mücevherdir. Mali Cumhuriyeti, aynı zamanda verimli tarım arazilerine sahip. Buğday, çeltik, şeker pancarı ve pamuk, en fazla yetiştirilen tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ülkenin en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanmaktadır: Timbuktu, Cenne, Mopli, Sikasso, Bamako, Gourma Rharous.

Mali Nerededir?

12 14 derece batı boylamları ve 24 59 derece kuzey enlemlerinde olan Mali, Doğu Afrika'da yer almaktadır. Denize kıyısı olmayan ülkenin sınır komşuları Cezayir,Burkina Faso, Senegal, Nijer ve Fildişi Sahilidir. Coğrafi konumu itibariyle ülkede tropikal iklim hakimdir. Ülkenin kuzeyine gidildikçe yükseklik artar, ısı düşer.

Mali Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Son açıklanan verilere göre Mali'nin tahmini nüfusu 20.250.833'tür. Yıllık nüfus artış oranı %3.02. olan Mali, Afrika kıtasının en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor. Nüfusun %60'ı hayvancılıkla ve tarımla uğraşır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 57 iken kadınlarda 58'dir. Nüfusun yarısı Mande halkından oluşuyor Ülkede yaşayan azınlıklar arasında Moor, Peul ve Songhailer de yer almaktadır.

Mali'nin Başkenti Neresidir?

Mali'nin başkenti Bamako'dur. Nüfusu yaklaşık 1 milyon 700 bin olan kentin yüz ölçümü ise 245 kilometrekaredir. Mali'nin eğitim merkezi olarak tanımlanan Bamako'da Sosyal Bilimler ve Mühendislik Okulu ile Afrika Business School yer alıyor. Başkentin Avrupa ve Amerika kıtasında birçok kardeş şehri bulunmaktadır. Bu şehirlerden bazıları, (Almanya) Leipzig, (Brezilya) Sao Paulo ve Angers'dir. Aynı zamanda Mali'nin en büyük şehri olan Bamako, yılda 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. Mali'nin Ulusal Müzesi ve Milli Parkı bu kentin sınırları içerisindedir. Bamako'nun en çok turist çeken tarihi yerleri ise şunlardır: Grande Cami, Sacred Heart Katedrali, Fleuve İlçe Cami ve Kral Fahd Köprüsü, Kutsal Kalp Katedrali.

Timbuktu, Mali'nin en büyük ikinci şehridir. Toplam 8 bölgeden oluşan kent, piramitlere benzeyen kum tepeleriyle ünlüdür.

Mali'nin Para Birimi Nedir?

Ülkenin resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı'dır. CFA Frangı Mali dışında, Senegal, Burkina Faso, Senegal ve Fildişi Sahilinde de kullanılmaktadır. Kısaltması XOF olan parayı basma ve dağıtma yetkisi Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasına verilmiştir.

Mali'de Konuşulan Diller

Mali'nin resmi dili Fransızcadır. Çok sayıda etnik grubun yaşadığı ülkede ikinci dil olarak Bambara konuşulur. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı her geçen yıl arttığı için İngilizce ve Almanca da ülkede konuşulan Avrupa dilleri arasında yer alıyor. Mali'de yaşayan azınlıkların konuştukları dillerden bazıları: Tita Maninkakan, Toto So Dogon ve Koyraboro Senni.

Mali ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Mali arasında 3 saatlik fark bulunmaktadır. Mali'de saat 12.30 iken, Türkiye'de saat 15.30'dur.