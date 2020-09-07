Malta Hakkında Bilgiler; Malta Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Malta'nın resmi bayrağı kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Beyaz renk, hoşgörü politikasını ve barışı; kırmızı renk ise bağımsızlık sırasında hayatını kaybeden askerleri simgeler. Bayrağın sol üst kısmında ise gri bir haç yer alır. Bu haç Hristiyanlığın sembol isimlerinden biri olan Aziz Yorgi'yi temsil etmektedir. 2 büyük ve 3 küçük adadan oluşan Malta'nın en bilinen adaları, Comino, Filfla ve Cominotto'dur.

Ülkenin en kalabalık şehirleri ise Valetta, Mdina, Saint's Julians, Victoria ve Sliema'dır. Bu şehirlerin tamamında sanayi, ihracat, yaz ve deniz turizmi gelişmiştir. Malta Cumhuriyeti, Avrupa'nın en fazla mavna, yük gemisi ve petrol yağı ihraç eden ülkelerinin başında geliyor. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin de geliştiği ülkede çok sayıda balık çiftliği de bulunmaktadır. Bu çiftliklerde hem deniz hem de besi balıkları yetiştiriliyor. Malta'da tarımsal faaliyetler ekonominin yalnızca %3'ünü oluşturmaktadır. En çok yetiştirilen tarım ürünü ise patatestir.

Malta Nerededir?

14 35 derece doğu boylamı ve 35 50 derece kuzey enlemlerinde olan Malta, Avrupa'nın güneyinde yer alır. En yakın olduğu Afrika ülkeleri Libya ve Tunus iken, kuzeyindeki en yakın ada, İtalya'ya bağlı Sicilya Adasıdır. Coğrafi konumu itibariyle güney Avrupa ülkesinde Akdeniz iklimi hakimdir.

Malta Nüfusu Ne Kadar? (2020)

2020 verilerine göre Malta Cumhuriyetinin (tahmini) nüfusu 441.543'tür. Nüfusun büyük çoğunluğu, Maltalılardan oluşuyor. Bunun dışında ülkede 100 bine yakın İtalyan ve İngiliz yaşamaktadır. Refah seviyesi en yüksek Avrupa ülkelerinden biri olan Malta'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 79, kadınlarda 83'tür.

Malta'nın Başkenti Neresidir?

Malta'nın başkenti Valetta'dır. Adını Malta şövalyelerinden olan tarihi kentte yaklaşık 8 bin kişi yaşamaktadır. Eski adı Humilissima Civitas Valetta olan kentin yüz ölçümü 80 hektardır. Tarihi binaları ve müzeleri ile ünlü olan kent, 1980 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine eklendi. Başkentin en bilinen tarihi binası Guillamo Cassar tarafından yapılan Valetta Katedrali'dir. Her yıl 3 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan Velatta'nın en bilinen diğer yerleri şunlardır: Grandmaster Sarayı, St. Elmo Kalesi, Jean De Valette Anıtı, Ulusal Arkeoloji Müzesi ve Upper Baraka Bahçeleri.

Malta Cumhuriyetinin en büyük ikinci adası Gozo'dur. 67 kilometrekarelik bir alana sahip olan adanın toplam nüfusu 33 bindir. Adanın en ünlü plajı Ramla Plajı, en çok ziyaret edilen yeri ise Ggantija tapınaklarıdır. Malta'nın diğer şehirleri ve turistik yerleri: Marsaxlokk, Melliana, Cospicua, Marsaskala, St. Paul Körfezi, Paola, Floriana ve San Gwann.

Malta'nın Para Birimi Nedir?

Ülke 2004 yılında Avrupa Birliğine girmiş olsa da 2007 yılına kadar Malta Lirasını kullanmaya devam etti. Günümüzde Malta'nın resmi para birimi Euro'dur.

Malta'da Konuşulan Diller

Malta'nın resmi dili Maltacadır. Sami dil ailesinden olan Maltaca, aynı zamanda Avrupa Birliğinin resmi dillerinden biridir. 1934 yılına kadar ülkenin resmi dili İngilizce idi. Nüfusun %80'inden fazlası İngilizce konuşur. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ülkede konuşulan diğer Avrupa dilleri Almanca ve İspanyolcadır. Yerli Maltalıların konuştuğu dil olan Maltız ise ülkenin tek azınlık dili olma özelliğini taşıyor.

Malta ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Malta arasında 1 saatlik fark vardır. İki ülke arasındaki mesafe ise 2.734 kilometredir.