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10.07.2020 - 07:21 |

Manavgat sahilleri atlı jandarmaya emanet

Geçtiğimiz Haziran ayında Manavgat'a gelen atlı jandarma timi, ormanlık bölgeler ve sahilde devriyelerini artırdı. Tim özellikle sosyal mesafe konusunda denetimlerini sürdürmekte.

Manavgat sahilleri atlı jandarmaya emanet

Corona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte turistlerin ve vatandaşların tatil için tercih ettiği Manavgat sahilleri ile ormanlık alanlarda, atlı jandarma timi devriye sayısını artırdı. Manavgat'ın Sorgun Ormanı, Titreyengöl ve sahil bölgesinde devriyeye çıkan 'Başak' ve 'Polat' adlı 2 at ile Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek ve jandarma Çavuş Mehmet Ali Oflu'dan oluşan atlı tim, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Manavgat sahilleri atlı jandarmaya emanet

İşte FETÖ’nün örgütsel şemasıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Gece Görüşü programına katılarak terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şeması ve Türkiye İstişare Heyeti’nin özelliklerini anlattı
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