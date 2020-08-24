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24.08.2020 - 09:11 |

Marmaris'te indirim yoğunluğa neden oldu

Marmaris'teki su sporları istasyonlarında, ekonominin canlandırılması için 2 ay sürecek kampanya başlatılarak, yerli turistlere yüzde 30, yabancı turistlere ise yüzde 15 indirim yapılacağı duyuruldu. Kampanya, sahil boyunca uzanan 16 su sporu istasyonunda yoğunluğa neden oldu.

Marmaris'te indirim yoğunluğa neden oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını açıklaması ve pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında duran uçuşların yeniden başlaması ile turistlerin tatil için geldiği Marmaris'teki su sporları istasyonlarında indirim kampanyası başlatıldı. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 16 su sporları istasyonunda, ekim sonuna kadar yerli ve yabancı turistlere indirim uygulanmaya başlandı. Özellikle yabancıların yoğun ilgi gösterdiği su sporlarında yerli turistlere yüzde 30, yabancı turistlere ise yüzde 15 indirim yapılmaya başlandı. Ayrıca sertifikalı eğitmenler eşliğinde heyecan arayan tatilcilere çeşitli su sporları aletlerinde indirimli kurs verilmeye başlandı. Kampanyayla birlikte jet ski, muz, ringa, deniz paraşütü, sürat motoru ve deniz bisikleti gibi su sporlarına ilgi arttı. 

Marmariste indirim yoğunluğa neden oldu

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