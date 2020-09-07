Marshall Adaları Hakkında Bilgiler; Marshall Adaları Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin resmi bayrağı mavi zemin üzerinde iki şerit ve yirmi dört köşeli yıldızdan oluşur. Mavi renk Pasifik Okyanusunun sembolüdür. Turuncu ve beyaz şeritler ise Ralik ve Ratak adalarını temsil eder. Yıldızın 24 köşeli olmasının nedeni ülkenin 4 ana bölgeden ve 20 belediyeden oluşmasıdır. 1979 yılında ülkenin milli marşı ''Forever Marshall Islands'' ile birlikte kabul edilmiştir.

Ülkede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri muz, pirinç ve Hindistan cevizidir Birçok ada ülkesinde olduğu gibi Marshall Adalarında da balıkçılık ve turizm gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e ihraç edilen ürünlerin başında konserve balık ve ararot geliyor. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şunlardır: Delap, Uliga, Djarrit, Ajeltake, Laura ve Jabor. Bu iller aynı zamanda endüstrinin ve yaz turizminin en çok geliştiği şehirlerdir. Amerika Birleşik Devleti, 1940 - 1950 yılları arasında Marshall Adalarının bazı bölgelerinde nükleer bomba denemeleri gerçekleştirdi. Bu nedenle ülkenin bazı yerleri ''nükleer risk bölgesi'' ilan edilmiştir.

Marshall Adaları Nerededir?

Marshall Adaları Cumhuriyeti 9 00 derece kuzey enlemi ve 168 00 derece doğu boylamındadır. Okyanusya kıtasında bulunan ülkenin güneyinde Papua Yeni Gine, doğusunda ise Kiribati yer alıyor. Coğrafi konumu itibariyle ülkenin geneline tropikal iklim hakimdir. Ülkede en fazla yağış Nisan - Mayıs ve Ekim - Kasım aylarında görülür.

Marshall Adaları Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Yıllık nüfus artış hızının %0.68 olduğu Marshall Adalarının (tahmini) nüfusu 59.190'dır. Nüfusun %95'i Marşallılar, %5'lik kısmı ise Amerikalılar, İngilizler ve Avustralyalılar'dan oluşuyor. Ülkede ortalama yaşam süresi 72 iken, okuryazarlık oranı %93.5'tir.

Marshall Adalarının Başkenti Neresidir?

Marshall Adalarının başkenti Majuro'dur. 9.7 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Majuro, toplam 64 adadan oluşuyor. Ülkenin en büyük hava alanı olan Marshall Adaları Uluslararası Hava Alanı (MAJ) bu kentin sınırları içerisindedir. Aynı zamanda bir liman kenti olan Majuro, plajları ve deniz mahsulleri ile ünlüdür. Kentin en fazla ziyaret edilen yerlerinin başında Alele Müzesi geliyor. 1981 yılında kurulan müzede, Marshall Adaları Cumhuriyetinin tarihine ışık tutan birçok belgenin yanı sıra büyük bir kütüphane de bulunmaktadır. Şehir meydanın kurulan halk pazarı da en çok ilgi çeken yerlerinden bir diğeridir. Pazarda birçok deniz mahsulünün yanı sıra, çeşitli takılar, biblolar ve el işi örgüler de satılıyor.

Başkent Majuro'da en fazla turist çeken diğer yerler şunlardır: Marshall Adaları Barış Parkı Anıtı, Majuro Gölü, Enemanot Adası, Alele Halk Kütüphanesi, 1918 Typhoon Anıtı ve Darrit Lagünü.

36 hektarlık alana sahip olan Ebeye, Rallik Zincirinde yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık 20 bin olan adada, 18 yaşın altında olan kişi sayısı 10 binin üstündedir. Bu adada da turizm ve balıkçılık gelişmiştir. En bilinen plajları, Purple Two Plajı ve Green One Plajıdır.

Marshall Adalarının Para Birimi Nedir?

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletlerinin kolonisi olan Marshall Adalarının para birimi Dolardır.

Marshall Adalarında Konuşulan Diller

Marshall Adalarının iki resmi vardır. Bunlar İngilizce ve Marshallase'dir.

Marshall Adaları ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Marshall Adaları arasında 9 saatlik fark bulunmaktadır. Türkiye'de saat 08.00 iken Marshall Adalarında saat 17.00'dır. İki ülke arasındaki mesafe ise 13.163 kilometredir.