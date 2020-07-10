Mavi gözlü şehire büyük ilgi

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

Masmavi denizin yemyeşil ormanlarla bütünleştiği Tekirdağ'da ziyaretçiler, görüntüsü ve kokusuyla güzellikler sunan mor lavanta tarlalarını da gezme imkanı buluyor.