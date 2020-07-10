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10.07.2020 - 12:50 |

"Mavi gözlü şehir"e büyük ilgi

"Mavi gözlü şehir" olarak adlandırılan Tekirdağ, doğal güzellikleri, lavanta tarlaları, tarihi yapıları ve mavi bayraklı plajlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlamaya başladı.

"Mavi gözlü şehir"e büyük ilgi

Tekirdağ, ziyaretçilerine deniz, kum ve güneş üçgeninin hakim olduğu alışılmış turizmin dışında bozulmamış doğası ve "güvenli turizm sertifikalı" otelleriyle temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor.

Mavi gözlü şehire büyük ilgi

 Doğa tutkunlarına Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Ayvasıl mevkisinde dalış, Yeniköy'de kamp ve karavan turizmi, Saray ilçesinde Güneşkaya ve Güngörmez mağaralarını ziyaret etme fırsatı veren "mavi gözlü şehir", Marmara Denizi'ne 133 kilometre kıyı uzunluğu ve mavi bayraklı plajlarıyla da ilgi çekiyor.

 Masmavi denizin yemyeşil ormanlarla bütünleştiği Tekirdağ'da ziyaretçiler, görüntüsü ve kokusuyla güzellikler sunan mor lavanta tarlalarını da gezme imkanı buluyor.

Mavi gözlü şehire büyük ilgi

 

 

 

 

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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