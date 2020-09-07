Meksika Hakkında Bilgiler; Meksika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

16 Eylül 1946'da kabul edilen Meksika bayrağı yeşil, kırmızı, beyaz renklerinden oluşur. Kırmızı renk bağımsızlık savaşında hayatını kaybeden askerleri temsil eder. Yeşil renk umudun, beyaz renk barışın sembolüdür. Ülkenin eski bayraklarında renkler aynı kalsa da arma sık sık değiştirilmiştir. Meksika'nın günümüzde kullandığı bayrağın ortasında bir kartal figürü yer alır. Ülkenin resmi armasında da yer alan kartal, devletin gücünü ve otoritesini simgeler.

1.972.550 kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülke 31 eyaletten oluşuyor En kalabalık ve en gelişmiş eyaletleri arasında Guadalajara, Toluca, Leon ve Monterrey yer almaktadır. Ülkede en fazla yetiştirilen tarım ürünleri pamuk, pirinç, soya fasulyesi ve şeker kamışıdır. Mısır ise Meksika'nın en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında geliyor. Ülkede, son yıllarda madencilik de gelişmiştir. Şeffaf alçı taşının çıkarıldığı Naica Madeni, aynı zamanda Meksika'nın en büyük madenidir. Petrol üretimi günlük 1 milyon 700 bin varilden fazla olan Meksika, Orta Amerika'nın en fazla petrol rezervi olan ülkeleri arasında yer alıyor.

Meksika Nerededir?

Meksika 117 07 derece batı boylamları ve 32 43 kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Pasifik Okyanusunun doğusunda yer alan ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Guatemala ile sınır komşusudur. Meksika coğrafi konumu itibariyle tropikal iklim hakimdir. Yılın sadece iki ayı yağmur görülür. Ülkenin iç kesimlerine gidildikçe yükseklik artar, sıcaklık düşer.

Meksika Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Son açıklanan verilere göre Meksika'nın nüfusu 128.932.753'tür. Ancak bu rakamlar tahmini olduğu için ülke nüfusunun 130 milyonun üstünde olduğu tahmin ediliyor. Nüfusun %30'u yerli halktan %65'i ise melezlerden oluşmaktadır. Meksika'nın etnik nüfus dağılımında Paraguaylılar, Perulular, Bolivyalılar ve Arjantinliler yer alıyor. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 74, kadınlarda ise 79'dur. Meksika'da okur yazarlık oranı son 10 yılda %4 artarak %95'e yükselmiştir.

Meksika'nın Başkenti Neresidir?

Meksika'nın başkenti 1.485 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Mexico City'dir. Aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri olan Mexico City'in nüfusu yaklaşık 9 milyondur. Toplam 16 birimden oluşur. Bu birimlerden en büyükleri arasında Alvero Obregon, Benito Juarez, Gustava A. Madero ve Milpa Alta yer alıyor. Başkentte endüstri, ticaret ve kültür-tarih turizmi oldukça gelişmiştir. Her yıl 2 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Mexico City'nin en bilinen yerleri ve yapıları şunlardır: Zocalo Meydanı, Ulusal Antropoloji Müzesi, Frida Kahlo Müzesi, Chapultepec Kalesi ve Meksika Güzel Sanatlar Sarayı Müzesi.

Meksika'nın diğer bilinen ve gelişmiş şehirleri arasında Tijuna, Chicken Itza, Cancun, Akapulko, Hermosillo ve Tuxtia Gutierrez yer alıyor.

Meksika'nın Para Birimi Nedir?

Ülkenin resmi para birimi Meksika Pesosu'dur. Uluslararası kodu MXN olan parayı basma ve dağıtma yetkisi Banco de Mexico'ya aittir.

Meksika'da Konuşulan Diller

Meksika resmi dili olmayan nadir ülkelerden biridir. Uzun yıllar boyunca İspanya'nın sömürgesi olan ülkede en yaygın konuşulan dil ise İspanyolcadır. Bunun dışında İngilizce ve Portekizce de yaygın konuşulan Avrupa dilleri arasında yer alıyor. Birçok etnik grubun yer aldığı ülkede 70'e yakın yerel dil konuşulmaktadır. En fazla konuşulan azınlık dili ise Takalotça’dır.

Meksika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye, konumu itibariyle Meksika Birleşik Devletlerinden 8 saat ileridedir. Örneğin Meksika'da saat 12.30 iken Türkiye'de saat 20.30'dur. İki ülke arasındaki mesafe ise 11.779 kilometredir.