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23.07.2020 - 07:13 |

Mersin sahillerinde engelsiz deniz keyfi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen rampalarla engellilerin engelsiz olarak denize girmeleri sağlandı.

Mersin sahillerinde engelsiz deniz keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından işletilen kentin mavi bayraklı sahillerindeki 9 büyük plajda, engellerin hayatını kolaylaştıracak ve engelsiz tatil yapmalarına imkan sağlayacak çalışmalar yapılıyor. Plaja kazandırılan engelli rampası sayesinde engelli vatandaşlar, rahat bir şekilde denize girebilirken, güneşin, kumun ve sahilin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. Deniz içinde kuma oturtulan rampa sayesinde engelliler herhangi bir risk olmadan tekerlekli sandalyeyle denize girebiliyor ve yüzmek için açılabiliyor. Engellilere yardımcı olmak üzere görevliler de gün boyu hazır bekliyor. Daha önce engelliler için düzenlemenin yapıldığı tarihi ve turistik Kızkalesi'nde engelliler gönüllerince denizin keyfini çıkarıyor.

Mersin sahillerinde engelsiz deniz keyfi

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, plajlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Plajımızı pandemi ve diğer sağlık kurallarına göre uygun olarak düzenlenmiştir. Halkımızın her alanda, her yaş grubunu da rahat ettirebilmek için özel ihtimam göstermekteyiz. Bunlardan bir tanesi de engellilerimizdir. Engellilerimizin de tatile ve dinlenmeye ihtiyacı var. Onların da engelsiz bir yaşama ihtiyacı var. Bu nedenle belediye başkanımız engellilere pozitif ayrımcılık yapıyor. Onun için plajlarımızın çoğuna engelli rampası yerleştirdik. Zaman zaman aldığımız tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Engellilerimiz de buradan mutlu ayrılıyor. Bu da bizim enerjimizi arttırıyor. Engellilerimiz ve yaşlılarımız için plajlarımızda ayrı bölümler mevcut. Ayrıca sadece rampa değil onlar için özel şezlong ve şemsiye, duşa kabinlerimiz onlar için yapılmış duş ve tuvaletlerimiz de mevcuttur" dedi.

 Mersin sahillerinde engelsiz deniz keyfi

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