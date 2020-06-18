Lavantaya ilgi artÄ±nca, birÃ§ok sektÃ¶rde kullanÄ±lan bu bitkiyi yetiÅŸtirmek isteyen Ã§iftÃ§ilerinÂ sayÄ±sÄ±nda da her yÄ±l artÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶zleniyor. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± PirÃ¶merli Mahallesi'ndeki iki dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k atÄ±l ve boÅŸ duran alana 1,5Â yÄ±l Ã¶nce deneme amaÃ§lÄ± 3 bin kÃ¶k lavanta dikenÂ Ã§iftÃ§i Abdullah AteÅŸ, hasada baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â 9 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Perihan AteÅŸ ile birlikte lavanta tarlasÄ±na giderek yabani otlarÄ± temizleyen AteÅŸ, herkesi kokusu, rengi ve gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile Ã¼n yapmÄ±ÅŸ lavanta Ã§iÃ§eklerini gÃ¶rmeye davet etti.Â

Ã‡amlÄ±yayla ilÃ§esinde ise TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce planlanan lavanta ekim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 6 bin kÃ¶k lavanta toprakla buluÅŸturuldu.Â Lavanta demonstrasyon alanÄ±nda ekilen lavanta itina ile takip ediliyor.

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