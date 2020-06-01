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01.06.2020 - 15:28 |

Mevlana Müzesi sema gösterisiyle açıldı

Konya'nın en önemli simgelerinden olan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesi corona virüs salgını nedeniyle kapatılmıştı. Müze 2,5 ayın ardından sema gösterisiyle ziyarete açıldı

Mevlana Müzesi sema gösterisiyle açıldı

Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı bulunan Mevlana Müzesi, bugün yeniden ziyarete açıldı. Tedbirler kapsamında 18 Mart'ta kapatılan müze, düzenlenen sema töreniyle yeniden faaliyete açıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altayın da katıldığı açılışta Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mevlananın mezarı başında dua edildi. Müzeyi ziyarete gelenler Mevlanaya yeniden kavuşmanın huzuruyla mutlu olduklarını dile getirdi.

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