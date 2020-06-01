Mevlana Müzesi sema gösterisiyle açıldı

Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı bulunan Mevlana Müzesi, bugün yeniden ziyarete açıldı. Tedbirler kapsamında 18 Mart'ta kapatılan müze, düzenlenen sema töreniyle yeniden faaliyete açıldı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altayın da katıldığı açılışta Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mevlananın mezarı başında dua edildi. Müzeyi ziyarete gelenler Mevlanaya yeniden kavuşmanın huzuruyla mutlu olduklarını dile getirdi.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.