Mikronezya Hakkında Bilgiler; Mikronezya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Mikronezya ülkesi resmi adı ile Mikronezya Federal Devletler ülkesi bayrağı ülke bayrağının belirlenmesi amacıyla yapılan yarışmada seçilmiştir. 30 Ekim 1978 yılında ise kullanılmaya başlanmıştır. Ülkenin bayrağı açık mavi bir zemin üzerine dört adet beyaz renkte beş köşeli yıldızdan oluşmaktadır. Bayrakta bulunan açık renkte mavi renk ülkenin bağımsızlığını, özgürlüğünü ve Pasifik Okyanusunu sembolize eder. Dört adet yıldız ise federal yapıyı oluşturan dört tane eyaleti sembolize etmektedir.

Mikronezya Nerede?

Mikronezya ülkesi Pasifik Okyanusunda batı bölgesinde yer almaktadır. Mikronezya ülkesi binlerce adadan oluşmaktadır. Okyanusya'nın bir alt bölgesidir. Ülke ekvator bölgesinden kuzey bölgesine kadar 2 bin 700 kilometrelik bir alanda yayılım göstermektedir. Mikronezya Adaları Yeni Gine, Guam, Mariana Adaları, Palau, Nauru, Filipinler ve Avustralya ile Hawai yakınlarında yer almaktadır. Jules Dumont d'urville tarafından 1831 yılında ülkenin ismi ortaya atılmıştır. Mikronezya ismi Polinazya ve Melanez'dan farklı etnik ve coğrafi adaları ifade etmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Bölgede bilinen tek imparatorluk Yap Adasında kurulmuştur. 17. yüzyılda ise adaların pek çoğu İspanyol egemenliğine girmiş ve Almanya'ya satılmıştır. Daha sonra bu adaların bir kısmı Amerikan sömürgesi, bir kısmı ise İngiliz sömürgesi olmuştur. Günümüzde Mikronezya adaları bağımsızdır. Fakat Mikronezya adalarından olan Guam ve Wake adaları Amerikan himayesinde bulunmaktadır.

Mikronezya Nüfusu Ne Kadar?

Mikronezya Federal Devletleri egemen bir ada ülkesidir. ABD ilişkili bir devlettir. Batı Pasifik Okyanusunda bulunan 4 eyalet ve 607 adadan oluşmaktadır. Bu adalar yap adası, Chuuk Adası, Pohnpei Adası ve Kosrae Adasıdır.

Mikronezya Federal Devletleri bulunduğu topraklar oldukça küçüktür. Fakat Pasifik Okyanusun'da bulunduğu aklan bakımından 2 milyon 600 bin kilometrekare alan kaplamaktadır. Bu sayede ülke dünyada bulunan bölgeler arasında 14. münhasır ekonomik bölgedir.

Ülkede bulunan 4 eyalet birçok ada üzerinde toplanmış bulunmaktadır. Kosrae eyaletinde ise çok sayıda irili ufaklı ada üzerinde yerleşim yer almaktadır. Mikronezya yüz ölçümü olarak 707 kilometre karedir. Nüfusu ise 105 bin olarak bilinmektedir.

Mikronezya'nın Başkenti Neresidir?

Mikronezya Federal Devletleri Okyanusya'da Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer almaktadır. Toplamda 607 adadan oluşan Mikronezya ülkesinin başkenti Palikir olmaktadır. 607 adadan oluşan Mikronezya Federal devletleri Caroline Takım Adalarının bir kısmını içine almaktadır. Dört adet kurucu federe devlet bulunmaktadır. Bunlar Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae'dir. Mikronezya Federal Devletlerinin bayrağı üzerinde bulunan 4 adet yıldız bu dört devleti temsil etmektedir.

Mikronezya'nin Para Birimi Nedir?

Mikronezya tropikal ormanlar ile kaplı adalardan oluşan bir ülkedir. Ülkenin başkenti olan Palikir içerisinde genellikle hükumet binaları yer almaktadır. Mikronezya ülkesi vize isteyen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Mikronezya'ya gidilmeden önce mutlaka vize başvurularının yapılmış olması gerekmektedir.

Tropikal iklime sahip olan Mikronezya ülkesi seyahat edilebilmesi için her mevsim uygun olan bir ülkedir. Temel besinleri balıktır. Ayrıca ülkede ekmek ağacı meyvesi de çok sık tüketilmektedir. Ülkede para birimi olarak ABD Doları kullanılmaktadır.

Mikronezya'nın Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili İngilizcedir. İngilizce dışında Chuukece, Kosraeance, Pohnpeiance ve Yapca dilleri de konuşulmaktadır.

Mikronezya İle Türkiye Arasındaki saat Farkı Nedir?

Mikronezya ile Türkiye arasında yerel saat Yap bölgesinde 8 saat, Kosrae bölgesinde ise 9 saat ileri konumdadır.