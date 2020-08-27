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27.08.2020 - 16:42 | | AA

Milli tekvandocular Düzce'de rafting yaparak stres attÄ±

Milli tekvandocular, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli parkurlarÄ±ndan birine sahip DÃ¼zce'nin Cumayeri ilÃ§esinde rafting yaptÄ±.Â

Milli tekvandocular Düzce'de rafting yaparak stres attÄ±

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Rafting kÄ±yafetlerini giyen milli tekvandoculara, Rafting Ä°l Temsilcisi Birol Tepe, tur Ã¶ncesi yapÄ±lmasÄ± gerekenler hakkÄ±nda bilgi verdi.

Â BotlarÄ±yla rehberler eÅŸliÄŸinde Ã§aya inen sporcular, heyecan dolu anlar yaÅŸadÄ±.

Â Tepe, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, milli tekvandocularÄ± misafir etmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Milli tekvandocular DÃ¼zcede rafting yaparak stres attÄ±

Â Milli tekvandoculara unutamayacaklarÄ± bir gÃ¼n yaÅŸatmak istediklerini belirten Tepe, "Hem DÃ¼zce'yi tanÄ±tÄ±p hem de raftingi sevdirip Ã§evrelerine anlattÄ±rabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Â AntrenÃ¶r Ã‡aÄŸrÄ± KÄ±zÄ±l da rafting yapacaklarÄ± iÃ§in heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â Harika bir ortamla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan KÄ±zÄ±l, "Melen Ã‡ayÄ± zaten inanÄ±lmaz gÃ¼zel. Ã‡ok keyifli bir ortam var. Ã‡ok seviyoruz burayÄ±, daha sÄ±k gelmek isteriz." diye konuÅŸtu.

Â Yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle tekvando turnuvalarÄ±nÄ±n iptal olmasÄ±na deÄŸinen KÄ±zÄ±l, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "BirÃ§ok milli sporcumuz bu durumdan olumsuz etkilendi. Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ± iptal oldu, Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Bu sÃ¼reÃ§te sporcularÄ±mÄ±zÄ±n olumsuz etkilenmemesi iÃ§in Ã¶zel etkinliklerle, bu tarz aktivitelerle onlarÄ±n hem mutlu olmasÄ±nÄ± hem de stres atmasÄ±nÄ± istiyoruz."

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Milli tekvandocular DÃ¼zcede rafting yaparak stres attÄ±

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"FarklÄ± bir sporu denemek ayrÄ± bir heyecan"Â AntrenÃ¶r Ali Kemal Usta, raftingi Ã¶ÄŸrenmek ve adrenalin dolu bir gÃ¼n geÃ§irmek istediklerini sÃ¶yledi.

Â Avrupa ve TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu milli tekvandocu Meryem Ä°yin de rafting yapacaÄŸÄ± iÃ§in heyecanlÄ± olduÄŸunu belirterek, "TakÄ±mla birlikte olmak, farklÄ± bir sporu denemek benim iÃ§in ayrÄ± bir heyecan. YoÄŸun antrenman programÄ±mÄ±za bir sÃ¼reliÄŸine ara verdik. Åžimdi tekrardan baÅŸlÄ±yoruz. BugÃ¼n takÄ±mca biraz eÄŸlenmeye geldik. UmarÄ±m iyi olur." ifadelerini kullandÄ±.

Â Milli tekvandocu Selen GÃ¼ndÃ¼z ise yorucu antrenmanlarÄ±n ardÄ±ndan buraya geldiklerini, gÃ¼zel vakit geÃ§ireceklerini kaydetti.

Â Milli tekvandocular DÃ¼zcede rafting yaparak stres attÄ±

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