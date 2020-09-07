Mısır Hakkında Bilgiler; Mısır Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kuzey Afrika'da yer alan ülkelerden birisi de Mısır ülkesidir. Her ülkenin olduğu gibi Mısır ülkesinin de bayrağı bulunmaktadır. 3 renkli olan Mısır bayrağı kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşmaktadır. Bu renkler yatay şeritlerden oluşmaktadır. Bayrağın beyaz renginde ise Mısır arması yer almaktadır.

Mısır Nerededir?

Afrika'da yer alan ülkelerden birisi de Mısır'dır. Coğrafi konum olarak Mısır ülkesinin bir kısmı Asya'da bir kısmı ise Afrika'da yer almaktadır. Fakat büyük bir kısmı Kuzey Afrika'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ülke Nil Nehri boyunca uzanmaktadır. Mısır'ın batı bölgesinde Libya, güney bölgesinde Sudan, doğusunda İsrail ve Filistin ülkeleri yer almaktadır. Mısır ülkesinin Akdeniz ve Kızıl Denize kıyısı bulunmaktadır. Ayrıca Kuzey Afrika'da yer alan ülkeler arasında nüfusu en fazla olan ülkedir. Ülke Orta Doğunun ve Kuzey Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi olma özelliğine de sahiptir

Mısır'ın Nüfusu Ne Kadar?

Mısır sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürü ile her mevsim ziyaret edilen ülkelerden birisi olmaktadır. Arap ülkelerinden biri olan Mısır 1.010.000 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. 2020 verilerine göre ise Mısır ülkesinin tahminen nüfusu 94.4 milyon olarak bilinmektedir. Pek çok güzelliğe sahip olması sebebiyle Mısır ülkesine birçok turist ziyaret etmektedir.

Mısır'ın Başkenti Neresidir?

Mısır ülkesinin başkenti Kahiredir. Kahire ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehridir. Mısır idari olarak 29 valiliğe ayrılmaktadır. Ayrılan bu bölgelere ise muhafaza adı verilmektedir. Bu valilikler şunlardır:

- İskenderiye

- Asuan

- Asyut

- Buheyre

- Beni Suef

- Kahire

- Dekahliye

- Dimyat

- Fayyum

- Garbiye

- Gize

- Hilvan

- İsmailiye

- Kafr El- Şeyh

- El Uksur

- Matruh

- Minye

- Minufiye

- Yeni Vadi

- Kuzey Sina

- Port Said

- Kalyubiye

- Kina

- Kızıl Deniz

- Şarkiye

- Sevhac

- Güney Sina

- Süveyş

- 6 Ekim

Mısır'ın Para Birimi

Afrika'da Nil Nehrinin bereketli topraklarında ve pek çok doğal güzelliklere sahip Mısır hem kültürü hem de plaj ve dalış rotaları ile ilgi çekmektedir. Mısır ülkesine seyahat edecek olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de Mısır parasıdır. Mısır ülkesinin resmi para birimi Mısır Poundu veya Mısır Lirasıdır. Bu iki isim de aynı para birimini ifade etmektedir. Fakat ülke içerisinde Mısır Poundu daha yaygın kullanılmaktadır.

Mısır'ın Resmi Dili Nedir?

Afrika ülkelerinden olan Mısır ülkesinin resmi dili Arapça olmaktadır. Ülke içerisinde genellikle diyalekt kullanılmaktadır. Diyalekt Mısır Arapçası veya Mısırca olarak bilinmektedir. Suudi Arapçası ve Bedevi Arapçası ise bu ülkede sıklıkla kullanılan diyalektler arasında yer almaktadır.

Mısır ile Türkiye Arasında Saat Farkı Nedir?

Ülkelerin dünya üzerindeki konumlarına göre saat farklılıkları yaşanmaktadır. Ülkelerin matematiksel konumları o ülke için yerel saatleri de belirlemektedir. Çok sık yurt dışına giden vatandaşların gittikleri ülkelerin saatlerinin Türkiye saatine göre geride mi yoksa ileride mi olduğunu merak etmektedir.

Mısır ülkesinin ise konumu itibari ile ülkemiz arasında saat farkı bulunmaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki saat farkı 1 saattir. Türkiye'nin saati Mısır'ın saatine göre 1 saat ileride olmaktadır.