Moğolistan Hakkında Bilgiler; Moğolistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Moğolistan'ın 1992 yılından bu yana kullandığı resmi bayrak üç dikey şerit ve iki renkten oluşuyor. Mavi renk dayanışmayı ve umudu, kırmızı renk ise bağımsızlığı simgeler. Bayrağın sol kısmında ülkenin ulusal sembolü Soyombo yer alıyor. 1686 yılında Moğolistan'ın manevi lideri Zanabazar tarafından tasarlanan sembol yer, güneş, su ve ateş figürlerinden oluşmaktadır. Orta Asya'nın en büüyk ülkelerinden biri olan Moğolistan, toplam 5 bölgeye ayrılmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler Kuzey, Batı ve Merkez Bölgesidir.

Bu bölgelerde mısır, patates, buğday gibi temel tarım ürünleri yetiştiriliyor. Bununla birlikte Moğolistan, bakır madeninin en fazla çıkarıldığı Asya ülkesidir. Altın ve fuorspar gibi değerli madenler de ülkenin çeşitli bölgelerinden çıkarılıyor. Moğolistan, başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere 10'dan fazla ülkeye bakır konsantreleri ve ham - yarı işlenmiş altın ihraç ediyor. Otomobil, elektrik enerjisi ve petrol yağları ise ülkenin en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer almaktadır. Moğolistan'ın en büyük ve en bilinen şehirleri şunlardır: Ulanbator, Çoybalsan, Bayanhongor, Olgi ve Erdenet.

Moğolistan Nerededir?

47 55 12 derece kuzey enleminde ve 106 55 12 derece doğu boylamında bulunan ülke Orta Asya'da yer almaktadır. Moğolistan, batısında Çin, kuzeyinde ise Rusya ile sınır komşusudur. Güçlü Asya ülkeleri ile komşu olması ekonomisinin gelişmesinde etkili olmuştur. Kazakistan ile arasındaki mesafe ise sadece 37 kilometredir. Coğrafi konumu nedeniyle Moğolistan'da karasal iklim hakimdir. Yoğun yağışların görüldüğü kış mevsimi Nisan ayına kadar sürer.

Moğolistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan verilere göre Moğolistan'ın nüfusu 3.278.290'dır. Nüfusun %90'ını Moğollar, %3'ünü Kazaklar ve %2'sini de Ruslar oluşturur. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 65 kadınlarda ise 74'tür.

Moğolistan'ın Başkenti Neresidir?

Moğolistan'ın başkenti, aynı zamanda en büyük şehri olan Ulanbator'dur. 4.704 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan şehirde yaklaşık 1 milyon 450 bin kişi yaşıyor. Ulan Bator toplam 9 ilçeden oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğunun en fazla görüldüğü ilçelerin başında Sühbatur, Çingeltey ve Baganur geliyor. Kentte ticaret ve imalat sanayi oldukça gelişmiştir. Ülkenin en fazla ziyaret edilen şehri olan Ulan Bator'da Cengiz Han ve Sühbatur adında iki büyük meydan bulunuyor. Kentin diğer turistik yerleri şunlardır: Bogh Khaan Müzesi, Gandantegchinlen Manastırı, Mongolia Ulusal Müzesi ve Zaisan Anıtı. Kaplıcalarıyla ünlü Gorkhi Teerelj Ulusal Parkı da Ulan Bator sınırları içerisinde yer alıyor.

Moğolistan'ın diğer önemli şehirleri, Hovd, Darhan, Saynşand, Altay, Undurhan ve Zunmod'dur.

Moğolistan'ın Para Birimi Nedir?

Orta Asya ülkesinin resmi para birimi Moğolistan Tugriki'dir. Moğolistan Merkez Bankası tarafından basılan ve dağıtılan para Tögrög adıyla da biliniyor. En yüksek banknot 500 Tugrik iken, ülkede madeni para kullanılmamaktadır.

Moğolistan'da Konuşulan Diller

Ülkenin resmi dili Moğolcadır. Moğolca, Asya dilleri arasında öğrenmesi en zor dillerden biridir. Ülkede konuşulan diğer diller arasında Rusça ve Kazakça yer alıyor. Son yıllarda ülkeyi ziyaret eden turist sayısında artış yaşandığı için, özellikle başkentte ve merkezi bölgelerde İngilizce de konuşulmaktadır.

Moğolistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Türkiye ile Moğolistan arasında 5 saatlik fark bulunuyor. Örneğin Türkiye'de saat 03.00 iken Moğolistan'da 08.00'dır. İki ülke arasındaki mesafe ise 5.472 kilometredir.