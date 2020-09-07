Moldova Hakkında Bilgiler; Moldova Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Moldova bayrağı detaylı olarak incelendiği zaman: üç adet eşit olan dikey şeritten oluşmaktadır. Sol şeritte mavi renk, ortadaki şeritte sarı renk ve sağ şeritte ise kırmızı renk hakimdir. Bayrakta bulunan sarı şeridin üzerinde bayrağın orta kısmında ülkenin arması bulunmaktadır. Ülkenin bu arması kartal göğsü üstüne yerleşmiş ve kırmızıyla mavi renk ile birlikte ortadan ikiye bölünmüş olan kalkan sembolü bulunmaktadır.

Kalkan sembolü içinde de çeşitli geleneksel şekiller ile çevrilmiş olan yaban öküzü yani Avrupa Bizonu başı yer almaktadır. Moldova bayrağı temelde Romen ulusal bayrağına dayalıdır. Ayrıca Romanya ile Moldova ülkelerin ortak mirasını ifade etmektedir. Moldova bayrağı 12 Mayıs 1990 yılında kabul edilmiş olup bu ülke 27 Ağustos 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Buna ilave olarak Romanya ve Moldova Fransız devriminden ilham alıp bayraklarını üç renkli olarak kabul etmiştir. Moldova ülkesi her yıl yerli ya da yabancı pek çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bizler de sizler için Moldova ülkesini detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Moldova Ülkesi Nerededir?

Moldova Cumhuriyeti’nin nerede olduğuna bakıldığında Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Ukrayna ülkesi ile Romanya ülkesi arasında yer alan bir ülkedir. Ayrıca ülkenin içinden Prut ile Dinyester nehirleri de geçmektedir.

Moldova Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Moldova ülkesinin nüfusu 2020 yılında belirlenen sayıma göre yaklaşık olarak 4,033,96 kişilik nüfusa sahiptir.

Moldova Ülkesinin Başkenti Neresidir?

Moldova ülkesinin başkenti Kişinev’dir. Kişinev ülkede en büyük ve en güzel şehirdir. Ülkenin en çok ziyaret alan şehirleri ise Kişinev şehri, Balti şehri, Tiraspol şehri ve Edinet şehirleridir.

Moldova Ülkesi Para Birimi Nedir?

Moldova ülkesinin genel olarak kullandığı para birimi Moldova Leyi (MDL) olmaktadır.

Moldova Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Moldova ülkesinin resmi dilleri Rumence ve Moldovaca olarak yer almaktadır. Bu iki dilde ülkede oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Moldova Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Moldova ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında saat farkı bulunmamaktadır. Moldova ülkesi ile Türkiye ülkesinde aynı saatte yaşanmaktadır. Bu ülkenin telefon alan kodu + 373 olarak yer almaktadır.

Moldova Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Moldova ülkesinde bulunan şehirler arasında başta başkent olan Kişinev olmakla birlikte diğer ülkeler: Anenii Noi,Basarabeasca, Biruinţa, Cahul, Briceni, Camenca, Cantemir, Codru, Cimişlia, Ciuciuleni, Comrat, Congaz, Criuleni, Cupcini, Drochia, Durleşti ve Edineţ bu şehirlerden bazılarıdır. Bu şehirlerin her biri birbirinden değerli ve mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Moldova Ülkesi İklimi Nasıldır?

Moldova ülkesinin iklimi genel olarak ılıman ve de yağışlı bir iklimi yaşanmaktadır. Günümüzde Moldova ülkesinde kışları genelde ılık hava görülürken yazları ise sıcak bir hava görülmektedir. Ülkenin başkenti olan Kişinev şehrinde ise hava durumu genel olarak soğuk ve de ılıman iklim koşulları görülmektedir. Kişinev şehrinde belirgin olan bir yağış görülmektedir. Ayrıca bu ülkenin en kurak geçtiği aylarda bile genel olarak yağış miktarı oldukça fazla görülmektedir. Moldova ülkesi hemen hemen her yıl birden fazla sayıda yerli ya da yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkeye genel olarak Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül ve Ekim ayları seyahat etmek amacı ile gidilmek ve gezilmesi için en uygun şartlara sahip olan aylar olmaktadır.