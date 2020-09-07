Monako Hakkında Bilgiler; Monako Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin bayrağı iki yatay şeritten oluşuyor. Beyaz rengi Monako'nun hoşgörü politikasını ve barışı, kırmızı rengi ülkenin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden askerleri temsil eder. Yüz ölçümü 202 hektar olan Monako, Vatikan'dan sonra Avrupa'nın en küçük 2. ülkesidir. Ülkede toplam 4 yerleşim yeri ve 10 şehir bulunuyor. Monte Carlo, Monaco City, Fontvieille ve La Condamine, Monako'nun başlıca yerleşim yerleridir. Ülkenin en bilinen diğer şehirleri, Larvotto, La Rousse ve Moneghetti'dir. Fransa'nın koruması altında olan La Condamine, ülkenin ulaşım merkezlerinden biridir. La Condamine hava alanından Nice hava limanına günlük uçuşlar gerçekleştiriliyor. Plajları ile ünlü olan Larvotto'da yaz turizmi gelişmiştir. Her yıl 1 milyonun üstünde turist tatil için Larvotto plajlarına geliyor.

Monako Nerededir?

Avrupa kıtasının batısında yer alan Monako'nun komşuları İtalya ve Fransa'dır. Kara sınırı bulunmamasına rağmen İtalya ile arasındaki mesafe sadece 15 kilometredir. Akdeniz'e kıyısı olan Monako'da Akdeniz iklimi görülür. Kış mevsiminde kar görülmez ve yılın altı ayı ortalama sıcaklık 19 - 20 derecedir. Ilıman iklim, ülkede yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur.

Monako Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan son verilere göre Monako'nun nüfusu 39.242'dir. Monakolular ve Fransızlar Ülkenin %70'ini oluşturur. Etnik nüfus dağılımında Almanlar, Amerikalılar, İspanyollar, İngilizler ve İtalyanlar da yer alıyor. Monako, ortalama yaşam süresi en uzun olan Avrupa ülkesidir. Ortalama ömür erkeklerde 85 kadınlarda ise 89'dur.

Monako'nun Başkenti Neresidir?

Ülkenin başkenti Monaco Ville'dir. Kent, aynı zamanda Monako'nun dört büyük yerleşim bölgesinden biridir. Yüz ölçümü 20 hektar olan Monaco Ville'in nüfusu ise yaklaşık 1850'dir. Şehirde en çok ziyaret edilen yerlerin başında Prens'in Sarayı geliyor. Orijinal adı Palais Princier olan saray, ülkenin en yüksek tepelerinden birine inşa edilmiştir. Sarayın girişinde Prens Albert heykeli ve La Malizia heykeli ye alıyor. Sarayın meydanında bulunan tarihi Monaco Katedrali de en çok ziyaret edilen tarihi yapılardan biridir. İnşasına 1875 yılında başlanan katedralin yapımı 28 yıl sürmüştür Başkentte Hercule adlı bir yat limanı da bulunuyor. Bu limanda yat kiralamak ve Fransa turuna katılmak mümkündür.

Monte Carlo, Monako'nun en kalabalık şehridir. Kentte yaklaşık olarak 36 bin kişi yaşıyor. 202 hektarlık alana sahip olan Monte Carlo, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kentte birçok kumarhanenin yanı sıra tarihi yapılar da bulunuyor. 1803 - 1869 yılları arasında yaşamış olan Hector Berlioz heykeli şehir meydanında yer almaktadır. Egzotik çiçek ve ağaçların bulunduğu Casino Gardens ise haftanın yedi günü ziyaretçilere açık.

Monako'nun diğer şehirleri ve yerleşim yerleri ise şunlardır: Beausoleil, Cap'Dail, Les Revoires, Le Colle.

Monako'nun Para Birimi Nedir?

Monako, Avrupa Birliği üyesi olmamasına karşın resmi para birimi olarak Euro kullanmaktadır.

Monako'da Konuşulan Diller

Monako'nun resmi dili Fransızcadır. Ancak ülkede birçok Avrupa dili de konuşuluyor. Bunların başında Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gelmektedir. Monako'ya yılda 5 milyonun üstünde turist geldiği için İngilizce de aktif olarak konuşuluyor. Monako'nun yerel dili ise daha çok ülkedeki yaşlı nüfus tarafından konuşulmaktadır.

Monaco ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Konum farkı nedeniyle Monako ile Türkiye arasında 1 saatlik fark vardır. Monako'da saat 15.00 iken Türkiye'de saat 16.00'dır.