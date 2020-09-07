Moritanya Hakkında Bilgiler; Moritanya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Moritanya ülkesi, Afrika Kıtasının, batı Afrika kısmında ye alır. Batısında Atlas Okyanusu bulunan Moritanya ülkesinin Güney Batısında Senegal yer almaktadır. 1.30.700 m2’lik yüzölçümüne sahip olan Moritanya, dünyanın en büyük 29’üncü ülkesidir. Ayrıca Bu ülkenin başkenti Nouakchott olmakla birlikte Nawadhibu, Tazadit, Atar, Walatuh ve Roso en çok bilinen şehirlerdir. Moritanya bayrağı ise ilk defa 1959 yılında kullanılmıştır. Bayrağın üstünde yatay bir hilal ve beş köşeli bir yıldız bulunur. Bayrağın rengi yeşil, üstünde bulunan semboller ise sarı renktedir. Bayrağın anlamı ise, Yeşil renk İslam’ı temsil ederken, sarı renk ise sahra çölünü temsil etmektedir. İslam’ın sembolleri ise hilal ve yıldızdır.

Moritanya Nerededir? ( Hangi Kıtadadır)

Moritanya ülkesi, Afrika Kıtasında yer almaktadır. Afrika kıtasının batı bölgesinde yer alan Moritanya’nın batı kısmında Atlas Okyanusu, güneybatısında Senegal, kuzey doğusunda Cezayir ve kuzeyinde ise Sahra çölü yer almaktadır. 1.030.700 m2’lik yüzölçümüne sahip olan Moritanya, dünyanın en büyük ülkeleri arasında 29. Sırada yer alır.

Moritanya Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Afrika Kıtasında yer alan Moritanya ülkesinin 2020 verilerine göre toplam nüfusu yaklaşık 4.000.000’dür. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır. 2020 verilerine göre yaş gruplarına ayrılan oranlar şu şekildedir;

Afrika Kıtasında yer alan Moritanya ülkesinde 0-14 yaş aralığı; %35

Afrika Kıtasında yer alan Moritanya ülkesinde 15-24 yaş aralığı; %25

Moritanya ülkesinde 25-54 yaş aralığı; % 33

Moritanya ülkesinde 55-64 yaş aralığı; %3.90

Moritanya ülkesinde 65 yaş ve üzeri; %3,10

Moritanya ülkesinin başkenti olan Nuakşot'un 2020 verilerine göre toplam nüfusu ise yaklaşık 500.000'dir.

Moritanya'nın Başkenti Neresidir?

Afrika Kıtasında yer alan ve bağımsızlığını 1960 yılında kazanan Moritanya ülkesi ya da diğer adı ile Moritanya İslam Cumhuriyetinin başkenti Nouakchott ya da diğer bir ismi ile Nuakşot’tur. Moritanya ülkesinin başkenti olan Nuakşot, Atlas Okyanusuna kıyısı bulunmaktadır. Ayrıca başkentin 2020 verilerine göre tahmini nüfusu 500.000’dır. Nuakşot, başkent olmadan önce Atlas Okyanusuna kıyısı bulunduğundan dolayı bir balıkçı kasabasıydı.

Moritanya'nın Para Birimi Nedir?

Moritanya ülkesinin para birimi, ilk kez 1973’te piyasaya sürülmüştür. Bu ülkenin para birimi, Moritanya Ouguyası'dır. Moritanya parasının kısaltması ise MRO'dur. Ayrıca Moritanya Ouguiyası UM sembolü ile gösterilmektedir. Moritanya ouguiyası 6 adet madeni paradan oluşur. Bunlar UM0.20, UM1, UM5, UM20, UM10 ve UM50'dir. Moritanya ouguiyası pata biriminde ise UM100, UM200, UM500, UM2000 ve UM5000 olmak üzere 6 adet kağıt para bulunur.

Moritanya'nın Resmi Dili Nedir? ( Konuşulan Diller)

Afrika Kıtasında yer alan Moritanya ülkesinin resmi dili Arapçadır. Moritanya İslam Cumhuriyetinde Mağrip Arapçasının lehçesi olan Hasaniye Arapçası konuşulmakladır. Fakat, Fransız sömürüsü altında iken resmi dil ilan edilen Fransızca, günümüzde okul, iş ve ticaret gibi alanlarda konuşmaktadır.

Moritanya İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Dünya, Güneş sistemine ait bir gezegen olduğu için, dünya güneş etrafında sürekli hareket halindedir. Bu günlük hareket ve yıllık hareket hesaplamalarını ortaya çıkarır. Saat Farkı ise günlük hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. Dünyayı dikine bölen boylamlar saat farkının oluşmasını sağlar. Bu da Türkiye’nin, Moritanya ülkesinden 3 saat daha ileride olmasına neden olmaktadır. Çünkü Türkiye, Moritanya ülkesine göre daha doğuda yer alır.