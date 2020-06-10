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10.06.2020 - 08:54 |

Moskova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Rusya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, ölü sayısı 6 bin 142’ye ulaştı. Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle kaldırıldı.

Moskova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mayıs ayının başından itibaren Rusya'da ortalama günlük 10 bin civarında tespit edilen vaka sayısı, 16 Mayıs’ta 9 bin 200’e indi. 18 Mayıs’ta 8 bin 926’a gerileyen rakamlar bugüne kadar geçen süre diliminde 8 bin ile 9 bin arasındaki bantta takılı kaldı. Mayıs ayının ortasından bu yana ülkede vaka sayısı en fazla 8 bin 338’e 27 Mayıs’ta düşürülebildi.

Son bir ayda ölü sayısında da dikkat çekici artış oldu. Bu sürede günlük 100'ün altına düşmeyen ölü sayısı 6 bini geçti. Bugüne kadarki toplam 500 bine yakın hasta sayısının yarısı tedavi edilebilirken, çeyrek milyon kişi etkin bir şekilde hastalık taşıyıcısı olmayı sürdürüyor. Ülke genelinde 300 binden fazla kişinin hala gözetim altında olması ise toplumda salgının etkin varlığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'da 30 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı normalleşme adımları kapsamında bugün itibarıyla tamamen kaldırıldı. Ruslar, 30 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığında evde oturmak yerine cadde ve sokaklarda gezmeyi tercih etti. 

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