Mozambik Hakkında Bilgiler; Mozambik Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1983’de göndere çekilen ülke bayrağı, bağımsızlık mücadelesi veren Mozambik Kurtuluş Cephesi partisinin bayrağından esinlenmiştir. Bayrakta yatay olarak sıralanan yeşil, siyah ve sarı şeritlerin arasında ince beyaz bir şerit vardır. Bayrağın sol tarafında kırmızı üçgenin içinde de sarı bir yıldız bulunuyor. Yıldızın içinde de bir defter, kalaşnikof ve çapa resmedilmiş. Maputo, Beira, Quelimane ve Nampula ülkenin en çok ziyaret edilen şehirleridir.

Mozambik Nerededir?

Mozambik Afrika kıtasının güneydoğusunda bulunuyor. Ülkenin doğu sınırı Hint Okyanusuyla çevrilidir. Kuzeyinde Tanzanya ve Malavi, kuzeybatısında Zambiya, batısında Zimbabve, güneybatısında Güney Afrika ve Esvatini ülkeleri bulunuyor.

Mozambik, genel olarak nemli ve kurak mevsimlerin hâkim olduğu savan iklimi etkisi altındadır. Ekim-Mart arası dönem yağışlı, Nisan-Eylül arası ise hafif kuraktır. Seyahat etmek için en uygun dönem Mayıs-Kasım ayları arasıdır.

Mozambik sahip olduğu 799,380 km² ile dünyada en büyük 36. ülke konumundadır. Yüzölçümünün %2,2'sini sulak alanlar, 'i ormanlık ve çalılık, %4'ü tarımsal ve %55'i de çayır ve meralardan oluşuyor.

Ülke, Hint Okyanusu’nda bulunan eşsiz güzellikteki adalarıyla pek çok ziyaretçi çekiyor. Malavi Gölü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde olan Quirimbas Ulusal Parkının içinde bulunduğu Quirimbas Adaları, Azura Benguerra ve Mozambik Adaları öne çıkan turistik yerlerdir.

Mozambik, safari meraklıları için de cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Gorongosa National Parkı safari yapmak isteyenlerin ziyaret ettiği noktadır.

Mozambik Nüfusu Ne Kadardır?

Mozambik’in nüfusu 2020 yılının ilk yarısına göre 31.255.435 kişidir. Nüfus değişim oranı ise %2,93’tür. Ülkede kilometre başına 40 kişi düşüyor. Genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %66,12'si 0-24 yaş olup %2,88'i 65 yaş ve üzerindedir.

Şehirlerde yaşayanların nüfusa oranı %36,5’dur. Geriye kalan kırsal alanlarda yaşıyorlar. Nüfusun %40’ını Makua etnik grubu teşkil ediyor. Tsongo %21, Yao , Makonde , Shavili %7, Chewa %4 ve Shona grubu da %3 orana sahiptir.

Mozambik Başkenti Neresidir?

Mozambik’in başkenti Maputo şehridir. Ülkenin güneydoğusunda bir liman kentidir. Şehrin ekonomisi bu liman kentinin etrafında gelişmiştir. Nüfus 1 milyonun üzerinde olan tek şehirdir. Ülke nüfusunun yaklaşık ’ u bu şehir etrafında toplanmıştır.

Maputo, başkent olmasının yanı sıra ülkenin endüstri, ticaret merkezi ve en büyük şehridir. Modern yapısıyla ve çağdaş görünümüyle Hint Okyanusunun incisi olarak kabul ediliyor.

Tren İstasyonu, Ulusal Sanat Müzesi, Devrim Müzesi, The Mercado Central, Ulusal Tarih Müzesi, Maputo Kalesi, botanik bahçesi olan Jardim Tunduru gezilecek yerler arasındadır. Türkiye’den Maputo ve Mozambik’e direk uçak seferleri bulunmuyor. Johannesburg, Katar ve Mısır havayollarına ait havayolu şirketleri ile Nairobi ya da Addis Ababa gibi şehirlerden tek aktarmayla Mozambik’in başkenti Maputo’ya gelebiliyorsunuz.

Mozambik Para Birimi Nedir?

Mozambik’in ulusal para birimi Mozambik Meticalıdır. 1 Metical 0,10 Türk Lirasıdır. Mozambik, kişi başına düşen yıllık 1200 dolarla dünyanın en fakir yedinci ülkesidir.

Mozambik Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili Portekizce olmasına rağmen, nüfusun yarısı ancak Portekizceyi biliyor ve kullanıyor. Portekizce dışında 40 farklı yerel dil kullanılıyor. Yerel halkın en çok kullandığı diller; Makuaca, Tsongaca, Chilomwece ve Senaca’dır. Ülkenin kuzeyine gidildikçe İngilizce bilen insan sayısı artıyor.

Mozambik ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Mozambik ile Türkiye arasında “-1” saat farkı bulunuyor. Mozambik’te saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de saat 02.00’dır.