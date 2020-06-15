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15.06.2020 - 13:59 |

Munzur'da karlar eridi şelaleler yükseldi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda karların erimesiyle yüksek rakımlı yaylalarda akan dere ve şelaleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Munzur'da karlar eridi şelaleler yükseldi

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde Munzur Dağları'ndaki karların bir bölümünün erimesiyle 2 bin 500 rakımlı Kırkmerdiven Yaylası'ndaki dere ve şelalelerin de debisi yükseldi.

Kar ve yağmur sularıyla adeta coşan dere ve şelaleler, doğal güzellikleri ve akan sularıyla yöredeki doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. El değmemiş doğa ve bitki örtüsüne sahip dağların arasından akan dere ve şelaleler, adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.

 

Yola inen yılan telef olmasın diye böyle mücadele verdiKocaeli’nin İzmit ilçesinde yeşil alandan araç yoluna inen yaklaşık 1.5 metrelik yılanı gören vatandaş, eline aldığı çubuk ile araçların altında kalmaması için yılanı yeşil alana yönlendirmeye çalıştı.
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