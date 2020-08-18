KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n destekleriyle MÃœSÄ°AD, Ã¼stlendiÄŸi proje iÃ§in belirlediÄŸi illerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Aksaray, Antalya, Artvin, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Bolu, Burdur, Bursa, Ã‡anakkale, Denizli, DiyarbakÄ±r, DÃ¼zce, Edirne, ElazÄ±ÄŸ, Erzurum, EskiÅŸehir, Gaziantep, Isparta, Ä°zmir, KahramanmaraÅŸ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, MuÄŸla, NevÅŸehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, ÅžanlÄ±urfa, Van ve Trabzon potansiyel iller olarak seÃ§ildi.

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MÃœSÄ°AD Genel Merkez Yeni Turizm KaynaklarÄ± Komitesi TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± Ãœmit Hotaman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) ile karavan turizmiyle ilgili sÃ¼recin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Hotaman, karavan turizmiyle ilgilenen 6 milyon misafirin TÃ¼rkiye'ye gelmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "TÃ¼rkiye'de karavan turizmi ihtiyacÄ±nÄ±n artmasÄ± Ã¼zerine bir proje baÅŸlattÄ±k. MÃœSÄ°AD olarak TÃ¼rkiye'deki karavan turizmini geliÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. KaravancÄ±larÄ±mÄ±z, TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi zaman yaklaÅŸÄ±k gÃ¼nlÃ¼k 200 dolar civarÄ±nda bir harcama yapacak. Bu geliri TÃ¼rkiye'ye Ã§ekmek istiyoruz." dedi.

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38 ilde 75 turizm noktasÄ±

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MÃœSÄ°AD olarak TÃ¼rkiye'de karavan turizmine uygun olarak belirledikleri yerler hakkÄ±nda da bilgi veren Hotaman, "Åžubelerimizde de karavan turizmiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 75 turizm noktasÄ± belirlendi. Bu noktalar gittikÃ§e artÄ±yor Ã§Ã¼nkÃ¼ talep Ã§ok fazla. Ä°l ve ilÃ§e belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± bu konuya ilgi gÃ¶steriyorlar. Ä°lk etapta 38 ilde belirlenen 75 turizm noktasÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bakanlÄ±ÄŸa ileteceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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Hotaman, "KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n destekleriyle 'TÃ¼rkiye'nin Karavan Park HaritasÄ±'nÄ± oluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Bu konuda MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Abdurrahman Kaan ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadir Alpaslan da projeyi yakÄ±ndan takip ediyor. Projeyi bir sene iÃ§erisinde tamamlayarak, Ã¼lkemize gelir kaynaÄŸÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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