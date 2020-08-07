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07.08.2020 - 10:44 |

Müzeler Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Katar'daki iki müze, Beyrut Limanı'nda salı günü meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Müzeler Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Ülkedeki en önemli mekanlar olan Aspire Tower ve Sheraton otelin ardından bu kez de Katar Ulusal Müzesi ve İslam Sanatları Müzesi, Lübnan halkıyla dayanışma için Lübnan bayrağıyla ışıklandırıldı. Katar daha önce Lübnan halkına destek olmak için her biri 500 yatak kapasiteli iki sahra hastanesi ve tıbbi malzeme taşıyan 4 uçağı Lübnan'a göndermişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Müzeler Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Vicdansız sürücü köpeği ezdi ve kaçtıSon dakika haberine göre Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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