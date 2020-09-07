Nauru Hakkında Bilgiler; Nauru Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Yerleşim Mikronezya ve Polinezya’dan gelen insanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 19. Yüzyılın sonlarında Alman İmparatorluğu tarafından işgal edilerek bir koloni olarak anıldı. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Nauru, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık tarafından yönetilen bir Milletler Cemiyeti Mandası oldu.

Nauru Nerededir?

Orta Pasifik’te Okyanusya’nın bir alt bölgesi olan Mikronezya’da bulunmaktadır.

Nauru Nüfusu 2020 Yılında Ne Kadardır?

Nauru’nun nüfusu 2020 yılında 10.824 kişi olarak kaydedilmiştir.

Nauru’nun Başkenti Neresidir?

Nauru’nun başkenti Yaren’dir.

Nauru’nun Para Birimi Nedir?

Para birimi olarak Avustralya doları kullanılmaktadır.

Nauru’nun Resmi Dili Nedir?

Nauru’nun resmi dili İngilizce ve Nauruca’dır.

Nauru ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Nauru ve Türkiye arasında 9 saat fark vardır. Nauru 9 saat ileridedir.

Nauru’nun Coğrafyası

Pasifik Okyanus’un güneybatısındaki 21 kilometre karelik, oval şekilli bir adadır. Ada resifle çevrili olduğundan liman kurulamamıştır ancak küçük teknelerle ulaşım sağlanabilmektedir. Nauru’nun verimli alanlarında muz, ananas, sebze ve pandanus ağaçları yetişmektedir. Nauru’da sınırlı doğal tatlı su kaynakları bulunmaktadır. Evlerin çatılarında bulunan su depolama tankları yağmur suyunu biriktirir. Tatlı su için adada yaşayanlar çoğunlukla Nauru’nun Kamu Hizmetleri ajansında bulunan tuzdan arındırma tesislerine bağımlıdır.

Nauru’nun İklimi

İklim, adanın ekvatora ve okyanusa olan yakınlığı nedeniyle yıl boyunca sıcak ve çok nemlidir. Nauru’da kasım ve şubat ayları arasında muson yağmurları görülmektedir. Ancak nadiren kasırga yaşanmaktadır. Yıllık yağış miktarı oldukça değişkendir ve El Nino-Güney Salınımından etkilenir. Nauru’daki sıcaklık gün boyunca 30 derece ile 35 derece arasında değişmektedir. Geceleri ise sıcaklık 25 derece civarında seyretmektedir.

Nauru’nun Ekolojisi

Bitki örtüsü eksikliği nedeniyle ve fosfat madenciliğinin sonuçlarıyla birlikte adada fauna azdır. Pek çok yerli kuş türü yaşam alanlarının tahrip olması nedeniyle ortadan kayboldu veya ender görülür hale geldi. Adaya özgü, hiçbiri endemik olmayan yaklaşık 60 kayıtlı damarlı bitki türü bulunmaktadır. Hindistan Cevizi yetiştiriciliği, madencilik ve tanıtılan türler yerel bitki örtüsünü ciddi şekilde bozmuştur.

Yerli kara memelileri bulunmamaktadır ancak endemik Nauru saz bülbülü de dahil olmak üzere yerli böcekler, kara yengeçleri ve kuşlar vardır. Polinezya sıçanı, kediler, köpekler ve domuzlar adaya gemiler ile getirilmiştir. Resif deniz yaşamının çeşitliliği, balıkçılığı adadaki turistler için çok tercih edilen bir etkinlik haline getirmektedir. Buna ek olarak tüplü dalış ve şnorkelli yüzme de en çok tercih edilen etkinlikler arasında yer almaktadır.

Nauru Kültürü

26 Ekim’de düzenlenen Angam Günü, iki dünya savaşı ve 1920 grip salgını sonrasında ada halkının nüfusunun iyileşmesini kutlamaktadır. Yerli kültürün sömürge ve çağdaş Batı etkisiyle yer değiştirmesi önemlidir. Eski geleneklerden çok azı korunmuştur. Buna karşın bazı geleneksel müzik, sanat ve el sanatları ve balıkçılık biçimleri hala uygulanmaktadır.

Nauru İdari Bölümleri

Nauru, sekiz seçim bölgesine ve ayrıca köylere ayrılmış ön dört farklı idari bölgeden oluşmaktadır. En kalabalık bölge 1.804 yaşayanıyla Denigomodu’dur. Diğer bölgeler; Aiwo, Anabar, Anetan, Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng, Nibok, Uaboe ve Yaren’dir.

Nauru ve Spor

Avustralya kuralları futbolu ve halter ülkenin ulusal sporları olarak kabul edilmektedir. Sekiz takımlı Avustralya kurallı bir futbol ligi vardır. Nauru’da popüler olan diğer sporlara voleybol, netbol, balık tutma ve tenis örnek gösterilebilir.