Nepal Hakkında Bilgiler; Nepal Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Asya Kıtasında yer alan Nepal ülkesi, Hindistan ve Avrasya kara parçalarını birbirine bağlamaktadır. Nepal ülkesinin başkenti Katmandu'dur. Asya Kıtasında yer alan Nepal ülkesinin bayrağı, diğer ülkelerden farklı olarak üçgen şeklindedir. Alt ve üst bir şekilde birbirine yapışık olan bu bayrağın rengi kırımızı, etrafı ise mavi renktedir. Bayrağım üstünde ise güneş ve ay olmak üzere iki tane sembol bulunmaktadır. Güneş sembolü Nepal ülkesinin sarayını temsil ederken, Ay sembolü ise 1951 yılında ülkeyi yöneten Rana ailesini temsil etmektedir. Nepal ülkesinin 217 tane şehri bulunmaktadır. Katmandu başkenti olan Nepal ülkesinin önemli şehirleri ise şunlardır;

Pokhara

Lalitpur

Bharatpur

Biratnagar

Nepalganj

Birganj

Janakpur

Butwal

Itahari

Dharan

Dhangadi.

Nepal Nerededir? ( Hangi Kıtadadır)

Asya Kıtasında yer alan Nepal, Hindistan’ın kuzeyinde ve Çin Tibet özerk bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Avrasya’yı ve Hindistan’ı birbirine bağlayan noktada yer alan Nepal, dünya gelişmişlik seviyesinde dünyanın 145. Sırasındadır.

Nepal Nüfusu Ne Kadardır? ( 2020)

Nepal ya da resmi adı ile Nepal Federal Cumhuriyeti, Asya Kıtasının güney bölgesinde yer almaktadır. Hindistan ile Çin arasındaki noktada yer alan bağımsız bir ülkedir. Resmî dilli nepalce olan bu ülkenin yönetim şekli ise Cumhuriyettir. Nepal ülkesinin en gelişmiş ve kalabalık kenti başkent olan Katmandu’dur. Ülkenin 2020 yılındaki toplam nüfusu tahmini olarak 30.000.000’dür.

Nepal'ın Başkenti Neresidir?

Güney Asya Kıtasında yer alan Nepal ülkesinin 217 tane şehri bulunmaktadır. Bu 217 kent arasında en kalabalık ve gelişmiş kenti, başkent olan Katmandu şehridir. Ekonomik yönden gelişmiş olan Katmandu şehri nüfusu yaklaşık 2.000.000’dür. Katmandu başkentin yani sıra önemli şehirleri Pokhara, Lalitpur, Bharatpur, Biratnagar, Nepalganj, Birganj, Janakpur, Butwal, Itahari, Dharan, Dhangadi’dır.

Nepal'ın Para Birimi Nedir?

Asya Kıasında yer alan Nepal ülkesi ya da resmi adıyla Nepal Federal Demokratik Cumhuriyetinin para birimi Nepal Rupisidir. Nepal Rupisi 1933 yılında dünya piyasasına sürülmüştür. Nepal Rupisinin kısaltması NPR olmakla birlikte RS sembolü ile gösterilmektedir. Nepal Rupisi 11 adet kağıt para ve 9 adet madeni para bulunmaktadır. Nepal Rupisindeki madeni paralar; ₨0.01 , ₨0.05 , ₨0.10 , ₨0.25 , ₨0.5 , ₨1 , ₨2 , ₨5 ve ₨10 olmakla birlikte Nepal Rupisinde bulunan kağıt paralar ise; ₨1 , ₨2 , ₨5 , ₨10 , ₨20 , ₨25 , ₨50 , ₨100 , ₨250 , ₨500 ve ₨1000 olmaktadır.

Nepal'ın Resmi Dili Nedir? ( Konuşulan Diller)

Asya Kıtasında yer alan Nepali ülkesinin resmi dili Tibet ve Hindu dillerinin etkileşimi ile ortaya çıkan Nepalce’dir. Nepal ülkesinde Nepalce dilini ülkenin ana dili olarak kabul eden ülke nüfusunun oranı %55’tir. Nepalce dilinin yanı sıra ülkede konuşulan diller; Maithili, Bhojpuri, Tharu, Thamang, Nepal Bhasa, Bajjikar, Magar, Urdu, Doteli ve Sunwar’dır.

Nepal İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Kaçtır?

Asya Kıtasında yer alan Nepal ülkesi, Türkiye’nin doğusunda yer aldığı için saati daha ileridedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Nepal ülkesinin saat farkı 2 saat 45 dakikadır. Nepal ülkesi, Türkiye’den 2 saat 45 dakika daha ileridedir.