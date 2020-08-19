New York'ta açık hava sineması

Dünyada corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki hayatı normale döndürme çabaları da devam ediyor. Dünyanın finans başkenti olarak anılan New York'ta hizmete giren açık hava sineması da bunlardan biri. Kent sakinlerinin arabalarıyla tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi gelip açık havada film izleyebildiği mekanlar New York'ta yeniden revaçta.

Kentte sinema salonlarının sağlık açısından henüz güvenilir mekanlar olmaması nedeniyle dünyanın en büyük film endüstrisine sahip ülkesi ABD'de New Yorklular çareye sosyal mesafenin kolayca uygulandığı bu açık hava etkinliklerini düzenlemekte buldu.