New York'ta dev Black Lives Matter yazısı

New York'taki Fulton Caddesine, göstericiler tarafından ABD'deki polis şiddetine dikkat çekmek ve protestolara destek vermek için "Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" yazıldı.

Öte yandan New York Polis Teşkilatı (NYPD) suçlarla mücadele özel biriminin 600 kişilik sivil şubesini kapatma kararı aldığını açıkladı. New York Polis Teşkilatı'nın raporlarında, son 4 hafta içinde 32 cinayet işlendiği, 2019'un aynı döneminde bu sayının 19 olduğu belirtildi. 2020'de işlenen cinayet sayısı 159'a çıkarken, geçen yılın aynı döneminde işlenen 127 cinayetle kıyaslandığında yüzde 25 artış olması dikkati çekti. Silahla ateş açma olaylarında mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 32,6'lık, hırsızlıkta ise yüzde 47'lik artış tespit edildi.