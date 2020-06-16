MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri New York'ta dev Black Lives Matter yazısı
ABONE OL
16.06.2020 - 08:19 |

New York'ta dev Black Lives Matter yazısı

ABD'nin Mineapolis kentinde George Floyd adlı siyahinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de sıçrayan gösterilere her gün bir yenisi daha ekleniyor. New York'ta gerçekleştirilen gösterilerde bir caddeye "Black Lives Matter" yazısı yazıldı.

New York'ta dev Black Lives Matter yazısı

New York'taki Fulton Caddesine, göstericiler tarafından ABD'deki polis şiddetine dikkat çekmek ve protestolara destek vermek için "Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" yazıldı. 

Öte yandan New York Polis Teşkilatı (NYPD) suçlarla mücadele özel biriminin 600 kişilik sivil şubesini kapatma kararı aldığını açıkladı. New York Polis Teşkilatı'nın raporlarında, son 4 hafta içinde 32 cinayet işlendiği, 2019'un aynı döneminde bu sayının 19 olduğu belirtildi. 2020'de işlenen cinayet sayısı 159'a çıkarken, geçen yılın aynı döneminde işlenen 127 cinayetle kıyaslandığında yüzde 25 artış olması dikkati çekti. Silahla ateş açma olaylarında mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 32,6'lık, hırsızlıkta ise yüzde 47'lik artış tespit edildi.

    Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şiddet iddiasının tarafları ilk kez konuştu! İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci...

    Şiddet iddiasının tarafları ilk kez konuştu! İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! 5 ilde daha yasaklandı...

    Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! 5 ilde daha yasaklandı...

    Sıradaki Haber