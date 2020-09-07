Nijer Hakkında Bilgiler; Nijer Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Nijer bayrağının şu anda kullanılan şekli 23 Kasım 1959 tarihinde göndere çekilip kullanılmaya başlanmış halidir. Bu bayrak yatay düzende üç eşit parçaya bölünmüş turuncu renk, beyaz renk ve yeşil renklerinden oluşmaktadır. Bu ülkenin bayrağının üst kesiminde bulunan turuncu renk ülkenin kuzey kesiminde ve doğu kesiminde bulunmakta olan sahra çölünü ifade ederken, alt kesimde bulunan yeşil renk ise batı ve güney kesimlerde bulunan yeşil vadileri temsil etmektedir. Ayrıca bayrağın orta kesiminde bulunan beyaz renkli şerit ise bu ulusun suçsuzluğuna ve saf oluşuna bir işaret olarak bilinmektedir.

Nijer Ülkesi Nerededir?

Nijer ülkesinin kuzey kesiminde Cezayir ülkesi ve Libya ülkesi, doğu kesiminde Çad ülkesi bulunur iken güney kesimde Nijerya ülkesi ve Benin ülkesi, batı kesimde ise Burkina Faso ülkesi ve Mali ülkesi ile komşu konumunda yer almaktadırlar. Nijer ülkesi konumu bakımından ele alındığı zaman hemen hemen her yıl pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Nijer Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Nijer ülkesinde 2020 yılında yapılan nüfus sayımındaki verilere göre 24,206,644 kişilik bir nüfusa sahip olmaktadır.

Nijer Ülkesi Başkenti Neresidir?

Nijer ülkesinin başkenti Niamey şehri olmaktadır. Niamey şehri Nijer ülkesinde yer alan en büyük ve en fazla nüfusa sahip olan şehirdir.

Nijer Ülkesi Para Birimi Nedir?

Nijer ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde

Batı Afrika CFA frangı (XOF) olarak yer almaktadır. Ayrıca bu ülkede trafik akışı sağ taraftan sağlanmakta olup bu ülkenin telefon alan kodu ise +227 şeklinde bilinmektedir. İnternet alan kodu ise .ne şeklindedir.

Nijer Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Nijer ülkesinin resmi dili Fransızca olarak yer almaktadır. Bu ülkedeki hükümetin yönetim şekli Cumhuriyet sistemidir.

Nijer Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Nijer ile Türkiye arasında yaklaşık olarak 2 saat olarak bilinmektedir. Nijer ülkesinde saat 01:00 iken Türkiye ülkesinde saat 03:00 civarında olmaktadır.

Nijer Ülkesi Şehirleri Nelerdir?

Nijer ülkesinin başkenti olan Niamey başta olmak üzere ülkede pek çok güzel şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerden bazıları: Abuja şehri, Maradi şehri, Zinder şehri, Diffa şehri, Dosso şehri, Agadez şehri ve Bilma şehri bunlardan bazılarıdır. Bu birbirinden değerli ve bir o kadar da güzel olan şehirler bu ülkeye gelen yerli ya da yabancı birden fazla turist için tatil yeri olup mutlaka gezilip görülmesi gereken şehirler arasında yer almaktadır.

Nijer Ülkesi İklimi Nasıldır?

Nijer ülkesi genel olarak hava koşulları sıcak ve de kurak bir iklime sahip olmaktadır. Temmuz ayı ve Ağustos ayı yağışların en fazla oranda görülmekte olduğu aylar olmaktadır. Batı kesimde Burkina Faso sınırı yanında ve de Nijer Nehri kıyısı kesiminde bulunan başkent Niamey şehrinde genel olarak yıllık sıcaklık ortalaması 30.6 derece hava sıcaklığında olmaktadır. Ayrıca yıllık yağış ortalaması ise 636 mm. civarında olmaktadır. Buna ilave olarak orta kesimlerde yer alan Agadez şehrinde ise görülen yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak 38.2 derece iken yıllık yağış ortalaması 129 mm. civarında olmaktadır.