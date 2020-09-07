Nijerya Hakkında Bilgiler; Nijerya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tarihin ilk çağlarından beri kullanılmakta olan Nijerya toprakları ve Benin Körfezi, aynı zamanda ilk insanlar tarafından da çok elverişli bir yaşam için kullanılmıştır. 923.768 km²'lik bir toprağa yayılmış olan Nijerya Cumhuriyeti içerisinde birçok farklı dağ birleşimi bulundurmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı körfez ve sahile de kıyısı bulunmakta olan bu ülke, mükemmel coğrafi konumuna rağmen dünyanın en gelişmemiş ülkelerinden biridir.

Esas olarak dört coğrafi bölgeye ayrılmış olan Nijerya, bataklık bölgesi, tropik bölge, Savana bölgesi ve kuzeydeki yarı çöl, çok büyük bir genişlik ve çok büyük derinliğe sahiptir. Yaklaşık 110 Km'ye kadar derine inmekte olan Nijerya'nın kıyı bölgesi, yaklaşık olarak 38.000 km²'lik bir alanda bulunmaktadır. Nijerya toprakları dışarıdan bakıldığında insanlara kıvrılmış bir tel görünümü vermekte ve adeta güneşin batmasına yakın ülkeye görsel bir şölen yaşatmaktadır. Nijerya'nın Kamerun'a kadar ulaşan toprakları tamamen dağlık ve ormanlık bir bölgedir. Nijerya üzerinden Kamerun'a geçmek oldukça zor ve elverişsizdir.

Nijerya'nın ikinci en büyük ormanlık alanı olan Savana ise yaklaşık olarak ülkeyi baştanbaşa turlamaktadır. Tamamen dağlık bir alan üzerinde olan Savana bölgesinin bilinen en yüksek dağı Adamawa Dağıdır. Bu dağın yüksekliği yaklaşık olarak 80 km olarak tahmin edilmektedir. Savana orman bölgesinde bulunan birçok ağacın boyu yaklaşık 1.600 ile 2.200 M arasındadır. Bu boyutlardan daha kısa ağaçlara rastlamak oldukça zordur.

Nijerya Nerededir?

Afrika üzerinde yer alan Nijerya, Afrika'nın tamamen batısında çok dağlık ve yüksek bir arazi üzerinde yer almaktadır. Dünyanın ilk oluşum zamanlarında Nijerya'nın düz olduğu, ancak sonradan oluşan depremler ve dünyaya düşen asteroidler sonucu Nijerya'nın tamamen dağlık bir alana dönüştüğü birçok uzman tarafından nitelendirilmiştir.

Gine Körfezi içerisinde yer almakta olan Benin Körfezi'ne de sınırı bulunmakta olan Nijerya, aynı zamanda birçok farklı körfez ve gölete de komşuluk yapmaktadır. Ülke içerisinde ve ülkenin çevresinde ticaret fazla gelişmediğinden dolayı yaşam şartı özellikle yerliler için çok zordur. Ülke içerisinden dışarıya çok az sayıda göç verilmekte, dışarıdan da hiç göç alınmamaktadır.

Nijerya'nın Nüfusu Ne Kadardır?

Nijerya'nın ölçülen son resmi nüfusu 195 Milyon olarak kayıtlarda gözükmektedir. Ancak özellikle köy bölgelerinde birçok yeni doğan çocuk üzerine kimlik kaydı yapılmamaktadır. Nüfusun 200 Milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

2014 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık olarak %2'lik bir nüfus artış hızı yakalamış olan Nijerya, bu artışı son zamanlarda yitirmiş ve ülkesinden birçok göç vermiştir.

Nijerya'nın Başkenti Neresidir?

Nijerya'nın başkenti Abuja'dır. Nijerya içerisindeki en gelişmiş şehir olan Abuja içerisinde bir çok yerli Nijeryalıya iş imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda şehrin en büyük toprağı olan Abuja, ülke kurulduğundan beri ülkenin tek başkentidir. Nijerya hiçbir başkent değişikliğine uğramamıştır.

Nijerya'nın Para Birimi Nedir?

Nijerya üzerinde kullanılan ve resmiyeti bulunan para birimi Nijerya Nairası'dır. Ekonomik açıdan çok değersiz olan bu para birimi çökmeye en yakın olan para birimlerinin başında yer almaktadır. 1 Nijerya Nairası yaklaşık olarak 0,019 TL'ye eşittir. Nijerya'da asgari ücretle çalışan işçilere ise yaklaşık 30.000 Nijerya Nairası verilmektedir.

Nijerya'nın Resmi Dili Nedir?

Nijerya'nın resmi dili İngilizcedir.

Nijerya ile Türkiye Arasında Saat Farkı Ne Kadardır?

Türkiye, Nijerya'dan 2 saat daha ileride olan bir GMT saatini kullanmaktadır.