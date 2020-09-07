Nikaragua Hakkında Bilgiler; Nikaragua Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Nikaragua bayrağının günümüzde kullanılan şekli 27 Ağustos 1971 tarihinde kabul edilmiştir ve sonrasında göndere çekilmiştir. Bayrak ülkede yatay olarak sıralanmakta olan ve üç adet eşit parçaya bölünen bir bayraktır. Bu ülkenin bayrağında bulunan renkler sırası ile mavi, beyaz ve mavi şeklindeki şeritlerdir. Bayrak üzerinde bulunan mavi renkli şeritlerin anlamı ülkenin kıyısının yer aldığı Pasifik Okyanusu ile Karayipler’i temsil etmektedir. Orta kısımda bulunmakta olan beyaz renkli şerit bu ülkenin Orta Amerika ülkesi olduğunu ve dolayısı ile ülkendeki kıtanın kuzey ve güney kesimleri birbirine bağlanmasını temsil etmektedir.

Bayrağın orta kısmında devletin resmi olan arması yer almaktadır. Bu arma altın sarısı renginde üçgen içine konumlandırılmış olan deniz ortasında yükselen toplamda beş adet volkanik dağ ile oluşan gökkuşağını resmetmekle birlikte ilave olarak dağların üst kısmında Frigya başlığıyla başlığın yaymakta olduğu ışığı resmetmektedir. Burada bulunan üçgen üst kısımda Nikaragua Cumhuriyeti alt kısımda ise Orta Amerika ile oluşturulmuş olan daireyle çevrelenmektedir. Nikaragua ülkesi de pek çok Orta Amerika ülkesinde olduğu gibi bayrağın oluşumu için Orta Amerika Konfederasyonu'nun kullanmakta olduğu bayrak örnek olarak alınmıştır. Sizler için Nikaragua ülkesi ile ilgili olarak detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Nikaragua Ülkesi Nerededir?

Nikaragua ülkesi kuzey kesimde Honduras, güney kesimde ise Kosta Rika ülkesi ile komşudur. Nikaragua ülkesinin batı kesimi Büyük Okyanus, doğu kesimi ise Karayip Denizi ile çevrili olmaktadır.

Nikaragua Ülkesi Nüfusu Ne Kadardır?

Nikaragua ülkesinin nüfusu 2020 yılında belirlenen sayıma göre yaklaşık olarak 6,624,554 kişilik nüfusa sahiptir.

Nikaragua Ülkesinin Başkenti Neresidir?

Nikaragua ülkesinin 11 derece ile 14 derece kuzey enlemlerinin arasında yer alan Nikaragua ülkesinin başkenti Managua şehridir. Bu ülkenin nüfusunun yaklaşık olarak beşte biri bu şehirde yaşamaktadır.

Nikaragua Ülkesi Para Birimi Nedir?

Nikaragua ülkesinin genel olarak kullandığı para birimi Córdoba (NIO) olmaktadır.

Nikaragua Ülkesi Resmi Dili Nedir?

Nikaragua ülkesinin resmi dili İspanyolca olarak bilinmektedir. Ayrıca bu ülkede tanınan bölgesel diller de mevcuttur. Bu bölgesel diller şu şekildedir. İngilizce, Miskitoca, Ramaca, Garifunaca ve Sumoca dilleridir.

Nikaragua Ülkesi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Nikaragua ülkesi ile Türkiye ülkesi arasında saat farkı 9 saattir. Yani Türkiye konumu Nikaragua konumundan 9 saat ileride yer almaktadır. Türkiye de saat 01:00 iken Nikaragua ülkesinde saat 10:00 olmaktadır.

Nikaragua Ülkesi Şehirler Nelerdir?

Nikaragua ülkesinin başkenti olan Managua ülkenin en güzel ve en büyük şehri olarak bu şehir başta olmak üzere ülkede pek çok şehir bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Alamikamba, Matagalp, Bluefields, Chichigalpa, Chinandega, Darillo, Corinto, Diriamba, El Bluff, Granada, Jinotepe, Jalapa, Perlas bu şehirlerdir. Sıklıkla ziyaret edilenler Managua ve Leon şehirleridir.

Nikaragua Ülkesi İklimi Nasıldır?

Her sene yerli ya da yabancı pek çok sayıda turist tarafından talep görmekte olan bu ülkede genel olarak sıcak bir hava yaşanmaktadır. Ayrıca sıcak havaya ek olarak bir de nemli bir iklim görülmektedir. Nikaragua ülkesinde alçak olan arazi yerlerinde hava sıcaklıkları genelde çok yüksek olabilir. Ayrıca Atlantik kıyılarında olan bölgeler Pasifik kıyılarında olan bölgelere göre daha fazla oranda yağış almaktadır. Nikaragua ülkesi genel olarak sıcakkanlı insanların yaşamakta olduğu ve Orta Amerika yer alan hemen hemen en düşük olan suç oranına sahip bir ülkedir.