Norveç Hakkında Bilgiler; Norveç Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1899 yılında kabul edilen Norveç bayağı, kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşur. Ülkenin resmi bayrağı, bir başka İskandinavya ülkesi olan Danimarka'nın bayrağıyla benzerlikler taşır. Üzerindeki beyaz haç Norveç'in ulusal bütünlüğünü ve bağımsızlığını temsil ederken, beyaz haç Hristiyanlığı simgeler. Ülke toplam 19 eyaletten ve 96 şehirden oluşuyor.

Yüz ölçümü bakımından en büyük eyaletleri, Finnmark, Hedmark, Opland, Sogn on Fjordane, Aust Agder ve Vest Agder'dir. Ülkenin en kalabalık şehirleri ise şunlardır: Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandnes, More og Omsdal ve Alesund. Bir liman kenti olan Stavanger aynı zamanda ülkenin petrol merkezlerinden biridir. Nüfusu 230 binin üstünde olan şehir, 2008 yılında Avrupa'nın kültür başkenti seçildi. Norveç Petrol Müzesi, Stavenger Kalesi ve Stavenger Şehir Müzesi, her yıl 2 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. Norveç'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bergen ise ülkenin güneyinde yer almaktadır. Ülkenin eski başkenti olan Bergen Hordaland Eyaletine bağlıdır.

Norveç Nerededir?

Norveç, Avrupa kıtasının ve İskandinav yarımadasının kuzeyinde yer alıyor.

Norveç Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan rakamlara göre Norveç'in güncel nüfusu 5.421.241'dir. Refah düzeyi oldukça yüksek olan ülkede ortalama yaşam süresi erkeklerde 80, kadınlarda ise 84'tür. Nüfus artış hızının en fazla olduğu ilçeler Finnmark, Troms, Sor Trondelag ve Vest Agder'dir. Ülkede etnik nüfus dağılımında birinci sırayı Polonyalılar oluşturuyor. Yaşayan diğer azınlıklar ise Somali, İsveç ve Danimarka vatandaşıdır. Norveç'te yaşayan Türk sayısı ise 20 bine yakındır.

Norveç'in Başkenti Neresidir?

Norveç'in başkenti Oslo'dur. 454 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Oslo, ülkenin aynı zamanda en büyük şehridir. İskandinavya'nın en büyük dördüncü şehri olan Oslo'nun nüfusu yaklaşık 475 bindir. Balıkçılık, turizm ve ticaretin geliştiği kente, her yıl 5 milyonun üstünde turist geliyor. Kentin en fazla turist çeken yerleri şunlardır: Modern Sanatlar Müzesi, Ekeberg Parkı, Norveç Denizcilik Müzesi, Nobel Barış Merkezi, Akershus Kalesi ve Oslo Opera Binası. Oslo'nun dünya genelinde toplam 7 kardeş şehri bulunmaktadır. Oslo'nun kardeş şehirlerinden biri ise İstanbul'dur.

Norveç'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Drammen kenti, Buskerud eyaletine bağlıdır. 137 kilometrekarelik bir alana sahip olan Drammen'de yaz turizmi oldukça gelişmiştir. Kent, aynı zamanda başta Roma olmak üzere farklı uygarlıklardan kalma tarihi kiliseleri ile meşhurdur. En ünlü kiliseleri ise St. Laurentius Kilisesi ve Konnerud Kilisesidir.

Ülke bir ana karadan ve birçok adadan oluşmaktadır. Norveç'in yüz ölçümü bakımından en büyük adaları: Nordlan iline bağlı Hinnoya Adası, Troms iline bağlı Senja ve Finnmark iline bağlı Soroya Adasıdır.

Norveç'in Para Birimi Nedir?

Norveç, Avrupa Birliğine üye olmadığı için ülkenin resmi para birimi Euro değil Norveç Kronu'dur. Norges Bank, ülkenin para basma ve ihraç etme yetkisine sahip tek ülkesidir. En düşük banknot 50 Kron, en yüksek banknot ise 1000 Kron'dur.

Norveç'te Konuşulan Diller

Norveç'in resmi dili Norveççedir. Almanca ile aynı dil ailesinde yer alan Norveççe iki farklı lehçede konuşulur. Bu lehçelerin isimleri Nynorsk ve Bokmål'dır. Danca, Almanca, İsveççe ve İngilizce, ülkede konuşulan diğer dillerdir. Ülke nüfusunun %60'ından fazlası iki dil bilmektedir.

Norveç ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Norveç ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunmaktadır. Norveç'te saat 20.00 iken Türkiye'de saat 21.00'dır.