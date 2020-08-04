NÃ¼fusunun altÄ± katÄ± ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rladÄ±

DoÄŸal ve tarihi zenginliklerinin yanÄ± sÄ±ra 38 kilometrelik sahil ÅŸeridine sahip AkÃ§akoca, mavi bayraklÄ± 3 plajÄ±yla bayram tatilinde turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oldu. 25 bin nÃ¼fuslu ilÃ§eye, yaklaÅŸÄ±k 150 bin kiÅŸi bayram tatilini geÃ§irmek iÃ§in geldi. AkÃ§akoca Turizm ve TanÄ±tma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± RÄ±za Ã‡akar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kurban BayramÄ±'nda otel ve pansiyonlarÄ±n tam kapasiteyle hizmet verdiÄŸini sÃ¶yledi.

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Bayram boyunca AkÃ§akoca'ya yaklaÅŸÄ±k 150 bin turistin geldiÄŸini aktaran Ã‡akar, "Oteller, Kurban BayramÄ± Ã¶ncesinde doldu. Bayramda 4 gÃ¼n boyunca Ã§evre illerden gelen gÃ¼nÃ¼birlikÃ§i turistlerle AkÃ§akoca'nÄ±n nÃ¼fusu 6 katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±." dedi. Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda otel ve pansiyonlarÄ±n sosyal mesafe kuralÄ±na uygun hizmet verdiÄŸini ifade eden Ã‡akar, hijyen konusunda da titiz Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡akar, ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸunun, esnafÄ±n da yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.