ObruklarÄ±n risk haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±lacak

2000'li yÄ±llardan itibaren obruk oluÅŸumun hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ArÄ±k,Â ''Bu Ã§alÄ±ÅŸma uzun yÄ±llardÄ±r hayalini kurduÄŸumuz bir Ã§alÄ±ÅŸmaydÄ±. BÃ¶lgede 2000'li yÄ±llardan sonra obruk oluÅŸumu hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde arttÄ±. Ã–zellikle 2008-2009 yÄ±llarÄ±ndan sonra KarapÄ±nar bÃ¶lgesinde oluÅŸan obruklar, vatandaÅŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan artÄ±k risk haline gelmeye baÅŸladÄ±ktan sonra da burayla ilgili bilimsel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lsÄ±n, obruk oluÅŸum nedenleri ortaya konulsun istedik.Â Buna gÃ¶re obruk oluÅŸum modelleri belirlensin ve bÃ¶lge iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi geliÅŸtirelim istedik. Bilimsel yÃ¶ntemlerde obruk oluÅŸacak yerler Ã¶nceden tespit edilebiliyor. AynÄ± depremdeki gibi, depreminÂ oluÅŸabilecek yeriÂ ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyoruz, ancak ne zaman oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz. Obruk iÃ§in de aynÄ± ÅŸey geÃ§erli. Belki bundan sonra deprem bÃ¶lgeleri haritasÄ±nda olduÄŸu gibi obruk riski yÃ¼ksek alanlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k alan ÅŸeklinde iÅŸaretleyip vatandaÅŸÄ±n yapÄ±laÅŸmayla ya da yerleÅŸimle ilgili daha Ã¶nceden Ã¶nlemler almasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. OldukÃ§a geniÅŸ kapsamlÄ± tutulan bir Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r" dedi.

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YapÄ±lacak olan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan Prof. Dr. ArÄ±k, ''Bu alanlarda hidrojeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. Aktif tektonik depremsellik fay hatlarÄ±ylaÂ iliÅŸkileri ise bir baÅŸka grubumuz tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Uzaktan algÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, yine harita bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden hocalarÄ±mÄ±zla birlikte gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. BÃ¶lgede Ä°HA Ã¶lÃ§Ã¼mleri deÂ yapÄ±lacak. Bunun yanÄ±nda jeofizik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Ä°stanbul Ãœniversitesi CerrahpaÅŸa'dan bir uzman ekip,Â burada gÃ¶rev almÄ±ÅŸ vaziyette" diye konuÅŸtu.

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