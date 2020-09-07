Özbekistan Hakkında Bilgiler; Özbekistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Özbekistan bayrağı üç ana renkten oluşur. Bu renkler, yeşil, beyaz ve mavidir. Beyaz şeridin üst ve alt kısmında yer alan kırmızıçizgiler, kuvvetli devlet yapısını temsil eder. Yeşil, hem hoşgörünün hem de misafirperverliğin simgesidir. Mavi rengi Türklüğü, beyaz ise adalet ve barışı simgeler. Bayrağın üst kısmında yarım ay ve 12 yıldız bulunmaktadır. Yarım ay İslamiyet'i, yıldızlar ise toplam 12 adet olan burç kuşağını simgeler. Özbekistan'ın en kalabalık 5 şehri sırasıyla, Taşkent, Namangan, Semerkant, Andican ve Buhara'dır. Ülkenin tarihi yerleşim merkezlerinden biri olan Buhara'da tarih ve kültür turizmi fazlasıyla gelişmiştir. Asya'nın bilim merkezi olarak tanımlanan kentte, Miri Arap Medresesi, Kalyan minaresi, İmam Buhari Müzesi ve Abdülaziz Han Medresesi bulunuyor. Toplam 143 kilometrekarelik bir alana sahip olan Buhara, her yıl 1 milyonun üstünde turist tarafından ziyaret ediliyor.



Özbekistan Nerededir?



Özbekistan, Orta Asya'da yer almaktadır. Denize kıyısı yoktur. 5 ülke ile kara sınırı bulunur. Doğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, kuzeyinde ise Özbekistan ile komşudur. Ülkenin güneyinde ise Türkmenistan ve Afganistan yer alıyor.



Özbekistan Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Özbekistan'ın nüfusu (tahmini) 33.469.203'tür. Nüfusun %80'inden fazlası Özbek ve Müslümandır. Etnik nüfus dağılımında Ruslar, Tatarlar, Türkler, Ermeniler ve Tacikler de yer alıyor. Özbekistan en genç nüfusa sahip Orta Asya ülkelerinin başında gelmektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi erkeklerde 69 iken kadınlarda 75'dir.



Özbekistan'ın Başkenti Neresidir?



Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir. Ülkenin doğusunda yer alan Taşkent'in yüz ölçümü 334,8 kilometrekaredir. 1966 yılında büyük bir deprem felaketinin yaşandığı kentte birçok bina yenilenmiştir. Taşkent, 2 milyon 400 bine yaklaşan nüfusuyla, ülkenin en kalabalık şehridir. Başkent, aynı zamanda Özbekistan'ın en çok turist çeken şehridir. Timur İmparatorluğuna ait eserlerin sergilendiği Tarih Müzesi, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Emir Timur Meydanı, Nevai Tiyatrosu, Özbekistan Tarihi Müzesi, Abulkasım Medresesi ve Olimpik Zafer Müzesi de Taşkent'te yer almaktadır.



Kendisiyle aynı adı taşıyan eyaletin başkenti olan Namangan, Özbekistan'ın en kalabalık ikinci şehridir. Toplam nüfusu 450 bine yakın olan kent, Fergana vadisinin kuzeyinde yer alır. Şehirde Namangan Uluslararası Hava Limanı bulunur. Doğal güzellikleri ve yeşil alanları ile ünlü kentte birçok anıt ve park da bulunuyor.



Özbekistan'ın en kalabalık 3. şehri Semerkant'tır. Semerkant, tıpkı başkent Aşkabat gibi tarihi 2500 yıl öncesine dayanan köklü bir kenttir. Özbekistan'ın eğitim merkezi olan şehirde toplam 7 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerden bazıları, Özbekistan Bilim Akademisi Arkeolojisi Enstitüsü, Semerkand Devlet Tıp Enstütüsü ve Semerkand Devlet Üniversitesidir. Şehir, tarihi dokusu ve yapıları sayesinde en fazla turist çeken Özbekistan şehirlerinin başında gelir. Bibi Hanım Cami ve Uluğ Bey Rasathanesi, Semerkand sınırları içerisindedir.



Özbekistan'da yer alan diğer şehirler şunlardır: Fergana, Nukus, Karşi, Angren, Urgenç, Çirçig, Hokand ve Andican'dır.



Özbekistan'ın Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Özbekistan Somu'dur. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden ülke, bir yıl sonra Özbekistan Somu'nu kullanmaya başlamıştır.



Özbekistan'da Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Özbekçedir. Yaygın olan diğer diller arasında Rusça ve Karakalpakça da bulunur. Azınlıkların konuştuğu diller ise Türkçe, Tatarca ve Ermenicedir.



Özbekistan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Özbekistan arasında 2 saat fark bulunmaktadır. Türkiye'de saat 12.00 iken Özbekistan'da 14.00'dır.