Panama Hakkında Bilgiler; Panama Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı



Mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan Panama bayrağının sol üst ve sağ alt kısmında iki yıldız bulunmaktadır. Mavi yıldız muhafazakar partiyi, kırmızı yıldız ise liberalleri temsil eder. Birçok ülke bayrağında olduğu gibi Panama bayrağındaki beyaz renk, barışı simgeler. Toplam 9 ilden oluşan ülkenin en gelişmiş ve en kalabalık şehirleri Bocal Del Toro Province, Colon, Tocumen, David ve Chitre'dir. Panama'da Colon adında bir serbest bölge bulunuyor. Gümrük duvarları dışında bırakılan bu bölgede ticari faaliyetler oldukça gelişmiştir. Ülkenin kuzeyinde kalan bölge aynı zamanda bir liman kentidir. 1850 yılında kurulan şehir 1953 yılında dönemin hükümeti tarafından serbest bölge ilan edilmiştir. Panama'nın en bilinen şehirlerden biri olan David ilinin nüfusu yaklaşık 83 milyondur. Eski adı San Jose de David olan kentte Autonoma de Chiriqur ve Columbus adlı iki üniversite bulunuyor.



Panama Nerededir?



Orijinal ismi Republica de Panama olan ülke, Amerika kıtasında yer alıyor. Kuzeydoğusunda Kosta Rica, güneybatısında ise Kolombiya ile sınır komşusudur. Coğrafi konumu itibariyle Panama'da tropikal iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklığın 27 derece olması ülkede yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.



Panama Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan verilere göre Panama'nın nüfusu 4.314.767'dir. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 75, kadınlarda ise 81'dir. Nüfusun %60'ından fazlasını ''Mestizo'' adı verilen yerli halk oluşturur. Ülkenin etnik dağılımında Afrika asıllı Panamalılar ve Kızılderililer de bulunuyor.



Panama'nın Başkenti Neresidir?



Panama'nın başkenti Panama City'dir. 275 kilometrekarelik alana sahip Panama City, yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük şehridir. Toplam nüfusu yaklaşık 1 milyon 210 bin olan şehirde, en çok kakao, Hindistan cevizi ve şeker kamışı yetiştiriliyor. Ekilebilir arazinin az olduğu başkentte turizm oldukça gelişmiştir. Plajları ile ünlü kentte her yıl 4 milyondan fazla yabancı turist tatil yapıyor. Kentin en çok turist çeken diğer yerleri ise Old Panama Katedrali, Aziz Francis Kilisesi, Metropolitan Ulusal Parkı ve San Jose Kilisesidir.



Ülkenin en kalabalık şehirlerinden bir diğeri Province'dir. Bocas Del Toro eyaletine bağlı olan bu kentin nüfusu sadece 7.500'dür. Ancak yaz aylarında bu rakam 50 bine kadar çıkar. Carenoro Adası, Starfish Plajı ve Marino Isla Bastimentos Milli Parkı bu ilin sınırları içerisinde yer almaktadır. Red Frog plajında ise tekne turları ve su sporları yapılıyor.



Panama'nın en bilinen diğer şehirleri şunlardır: Tocumen, Santiago, El Porvenir Guna Yala, Chitre, Las Chumbres, Ancon, Coco Solo, Cerro Punta, Chepo, Rio Hato ve Capira District.



Panama'nın Para Birimi Nedir?



Panamada iki para birimi kullanılıyor. Bunlardan biri ABD doları biri Panama Balboası'dır. Panama Balboası'nın en önemli özelliği sadece bozuk para olarak kullanılmasıdır. En küçük Balboa 1, en büyüğü ise 50 centesimodur. Ülke genelinde kağıt para olarak Amerikan doları kullanılmaktadır.



Panama'da Konuşulan Diller



Panama'nın resmi dili İspanyolca'dır. Ülkede bulunan Kızılderililer yerel dillerini konuşur. İngilizce ve Almanca, Panama'da konuşulan diğer dillerdir.



Panama ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Panama ile Türkiye arasında toplam 8 saatlik fark bulunmaktadır. Panama'da saat 11.00 iken Türkiye'de saat 19.00'dır. Saat farkının bu kadar fazla olmasının nedeni iki ülke arasındaki mesafe ve boylam farkıdır. Panama ile Türkiye arasında 11.571 kilometrelik mesafe bulunuyor.