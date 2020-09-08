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08.09.2020 - 08:52 |

Pandemi sürecinde Bolu'ya yoğun ilgi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Yedigöller Milli Parkı ile Abant ve Gölcük tabiat parklarını, son 8 ayda 776 bin 486 kişi ziyaret etti. Doğa harikaları, temiz havası ve geniş ve açık alan ortamı ile özellikle pandemi sürecinde ilgi gördü.

Pandemi sürecinde Bolu'ya yoğun ilgi

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, ocak ayından ağustos ayına kadarki dönemde, 776 bin 486 kişiyi ağırladı. Özellikle pandemi döneminde kapalı alanlar ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyenler Bolu'da doğal ortamları tercih etti. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, 8 aylık dönemde 464 bin 915 kişi tarafından tercih edildi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Tabiat Parkı ise bu süreçte 241 bin 400 kişiyi ağırladı. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektirip, göl çevresinde gezdi ve piknik yaptı.

Pandemi sürecinde Boluya yoğun ilgi

Rengarenk ağaçlarıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgölden oluşan Yedigöller de ilgi gören başka bir doğa harikası oldu. Yedigöller Milli Parkı'nı 8 ayda 70 bin 171 kişi ziyaret etti.

Pandemi sürecinde Boluya yoğun ilgi

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