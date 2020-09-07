Paraguay Hakkında Bilgiler; Paraguay Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ülkenin 1842 yılından bu yana kullandığı bayrak mavi, beyaz ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Kırmızı renk, bağımsızlık mücadelesi sırasında hayatını kaybeden askerleri, mavi renk adalet ve özgürlüğü simgeler Beyaz renk ise birçok ülke bayrağında olduğu gibi barışın sembolüdür. Paraguay bayrağının en önemli özelliği ön ve arka yüzlerinde farklı armaların bulunmasıdır. Bayrağın arka yüzünde ülkenin sembollerinden biri olan aslan arması yer alıyor. Aslanın elinde tuttuğu Frigya başlığı ise ülkenin tarihini yansıtmaktadır.



Paraguay bayrağının ön yüzeyinde ise devletin resmi arması yer alıyor. Ülke başkent de dahil olmak üzere 18 farklı idari bölgeye ayrılmıştır. 406.752 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Paraguay'da toplam 67 şehir bulunuyor. Ybytyruzu bölgesinde yer alan ve yüksekliği 842 metre olan Cerre Tres Kandü Dağı, ülkenin en yüksek dağıdır. Ülkenin en kalabalık ve en gelişmiş şehirleri ise şunlardır: Asuncion, Concepcion, Ciudad Del Este, Luque, Toledo ve Villarrica. En çok manyok, pirinç ve mısırın yetiştirildiği ülkede, madencilik, kültür turizmi ve imalat sanayi de gelişmiştir.



Paraguay Nerededir?



Amerika kıtasında yer alan Paraguay, Güney Amerika’nın en büyük ülkeleri Arjantin ve Brezilya ile sınır komşusudur. Batısında Bolivya ve kuzeyinde Bolivya yer alıyor. Denize kıyısı bulunmayan ülkede tropikal iklim hakimdir. Yağışın az görüldüğü ülkede ortalama sıcaklık 20 derecenin üstündedir.



Paraguay Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Resmi olmayan rakamlara göre Paraguay'ın nüfusu 7.132.538'dir. Nüfusun %90'ından fazlasını Mestizo adı verilen yerli halk oluşturur. Nüfusun etnik dağılımında Kızılderililer, Bolivyalılar ve Perulular da bulunuyor. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 72, kadınlarda 76'dır.



Paraguay'ın Başkenti Neresidir?



Paraguay'ın başkenti Asunsion'dur. Köklü bir tarihe sahip olan kent 15 Ağustos 1537 tarihinde kuruldu. Birçok tarihi yapının bulunduğu şehirde imalat sanayi ve tarım da gelişmiştir. Nüfusu yaklaşık 530 bin olan kentin yüz ölçümü ise 128.1 kilometrekaredir. Metropol bölgesi 1.014 kilometrekare olan şehrin en ünlü caddesi ise Jose Asuncion Flores'dir. Şehrin en çok turist çeken diğer yerleri şunlardır. Del Barro Müzesi, Asunsion Botanik ve Hayvanat Bahçesi, Lopez Sarayı ve Independence Ev Müzesi. Aynı zamanda ülkenin eğitim merkezi olan Asunsion'da yedi üniversite bulunuyor.



Paraguay'ın en kalabalık ikinci şehri Ciudad Del Este'dir. Birçok etnik grubun bir arada yaşadığı kentin nüfusu yaklaşık 325 bindir. Lago La Del Republica Gölü, Parque Aventura Monday ve Itaipu Barajı bu şehrin sınırları içerisinde yer almaktadır.



Ülkenin diğer önemli bölge ve şehirleri: Caacupe, San Lorenzo, Coronel Oviedo, Hernandarias, Salto De Guaira ve Villa Hayes.



Paraguay'ın Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Paraguay Guarinisi'dir. Paraguay Merkez Bankası tarafından basılır ve dağıtılır. En küçük madeni paralar 50 ve 100 Guarini iken, en büyük banknotlar 50.000 ve 100.000 Guarini'dir.



Paraguay'da Konuşulan Diller



Paraguay'ın resmi dili İspanyolcadır. Bunun en büyük nedeni ülkenin 300 yıla yakın İspanya Krallığının bir parçası olmasıdır. Paraguay'ın diğer resmi dili ise Guarani dilidir. Ülkedeki 5 milyona yakın Kızılderili tarafından konuşulan Guarani, Güney Amerikalı yerlilerin ortak dilidir. Paraguay dışında, Arjantin ve Peru'da da konuşulur. Ülkenin turistik bölgelerinde konuşulan yabancı diller ise İngilizce ve Portekizcedir.



Paraguay ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye, konumu itibariyle Paraguay'dan 7 saat ileridedir. Paraguay'da saat 07.00 iken Türkiye'de 14.00'dır.