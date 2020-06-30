Plajda mavi bayrak sevinci

Antalya bölgesinde mavi bayrak almaya hak kazanan 206 yerden biri olan Bilem Beach'te mavi bayrak sevinci yaşandı. Muratpaşa Belediyesi Mavi Bayrak Yerel Sorumlusu Gürkan Yılmaz tarafından Bilem Otel Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Bilem ile oğlu Onur Bilem'e teslim edilen mavi bayrak, plajın girişinde bulunan Mavi Bayrak Panosu'nun yanındaki direğe asıldı.

İşletme sahibi Nuri Bilem, mavi bayrak kriterlerini yerine getirmek için tüm ekip olarak çalıştıklarını ve başardıklarını söyledi. Bilem, "Mavi bayrak turizm sektörü adına önemli bir ölçüt. Uluslararası öneme sahip özelliğiyle de Türk turizmine katkı sağlamaktadır. Denizimizin ve tesisimizin insan sağlığına uygun olduğu tescillendi. Bu yıl üçüncü kez bayrağımızı göndere çekmiş olduk. Pandemi önlemleri kapsamında tüm önlemlerimizi aldık, sosyal mesafeden, hijyene kadar her ayrıntıyı plajımızda yer verdik" dedi.