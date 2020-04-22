Prag Nerede? Prag'a Nasıl Gidilir? (2020)

Prag, Çekya'nın başkentidir. Nüfusu itibari ile Dünya'nın kalabalık başkentleri arasında yer almaktadır. Her mevsim turistleri ağırlayan Prag şehri her mevsim de ayrı bir atmosferi ziyaretçilerine sunmaktadır. Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri olan Prag aynı zamanda pek çok kültürü de içerisinde barındırır.

Prag şehrinin ortasından Vitara nehri geçmektedir. Bu özelliği ile de Prag ziyaretçiler için cezbedici bir tatil yeri olarak biliniyor. Ortalama olarak da ılıman bir iklime sahiptir.

Prag Nerede?

Prag, Çekya'nın başkentidir. Coğrafi konum itibari ile Orta Avrupa'da yer almaktadır. Almanya, Avusturya ile komşu bir şehirdir.

Prag'a Nasıl Gidilir?

Prag Avrupa'nın Schengen ülkelerinden birisidir. Dolayısıyla Prag'a gitmek için öncelikle bir Schengen vizesine ihtiyacınız olacaktır. Schengen vizesini aldıktan sonra hava yolu ile İstanbul'dan direkt uçuş ile Prag'a ulaşabilirsiniz. Prag'a gitmek için ülkemizden pek çok hava yolu şirketi bulunuyor.

İstanbul'dan direkt uçuş ile Prag uçuşu yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Ayrıca Avrupa'nın herhangi bir şehrinden de Prag şehrine otobüs ve tren ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.