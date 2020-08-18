18.08.2020 - 12:20 |
Profesyonel dağcı Ağrı Dağı'na tırmandı
Profesyonel şekilde 10 yılı aşkın süredir dağcılık yapan ve 50'den fazla ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Cennet, 40 kilogramlık kamp yüküyle zirve yolculuğuna Doğubayazıt ilçesinin Çevirme köyü mevkisinden başladı. Batonları ve teknik ekipmanlarının da yardımıyla 3 günde zirveye tırmanan Cennet, burada kar etekli ekstrem çadırı kurarak 3 gününü 5 bin 137 metre yükseklikte geçirdi. Zorlu tırmanışını ve Ağrı Dağı'nın güzellikleri kamerasıyla kaydeden Cennet, daha sonra inişe geçti.
'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.