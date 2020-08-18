Profesyonel dağcı Ağrı Dağı'na tırmandı

Cennet, 40 kilogramlık kamp yüküyle zirve yolculuğuna Doğubayazıt ilçesinin Çevirme köyü mevkisinden başladı. Batonları ve teknik ekipmanlarının da yardımıyla 3 günde zirveye tırmanan Cennet, burada kar etekli ekstrem çadırı kurarak 3 gününü 5 bin 137 metre yükseklikte geçirdi. Zorlu tırmanışını ve Ağrı Dağı'nın güzellikleri kamerasıyla kaydeden Cennet, daha sonra inişe geçti.