MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Rafting botları depoda kaldı
ABONE OL
30.03.2020 - 09:28 |

Rafting botları depoda kaldı

Her yıl mart ayında raftingcilerin botlarını suya indirdiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, corona virüs salgını nedeniyle bu yıl bu görüntüler oluşmadı.

Rafting botları depoda kaldı

Dünya genelinde ilan edilen koronavirüs karantinaları nedeniyle turistin gelmediği Antalya'da, yerli halk da 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Bu nedenle normal zamanlarda günde 300'ün üzerinde botun tura çıktığı Köprülü Kanyon'da rafting yapılmıyor. Hazırlıklarını tamamlayan rafting işletmecileri, salgının sona ermesini bekliyor.

Bölgede 15 yılı aşkın süredir rafting işletmeciliği yapan Aktifraft sahibi Necmi Aksu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs nedeniyle sezonu açmadıklarını söyledi. Yerli veya yabancı turistin karantina uygulamaları nedeniyle evlerine kapandığını anlatan Aksu, "Salgın dünya genelinde tamamen kontrol altına alınıncaya kadar beklemedeyiz. Salgının kontrol altına alınması için devletimizin aldığı önlemlere destek oluyoruz. Dünyanın dört bir yanını etkileyen bu salgının bitmesini ve eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz" dedi.

Rafting botları depoda kaldı

Magazin Haberleri Bülteni (30 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara kimdir, kaç yaşında? Ateş Kara biyografisi

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara kimdir, kaç yaşında? Ateş Kara biyografisi

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

İsteyenler özel hastanede test yaptırabilir mi?

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Yasak kararına uymayanlara cezai işlem yapılıyor

Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sıradaki Haber