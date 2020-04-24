Ramazan'ın görsel zenginliği mahya

Mahya, İstanbul'da Ramazan aylarının vazgeçilmez geleneklerinden biridir. İlk olarak selatin camilerinin minarelerine asılmaya başlayan mahyalar bugün dünyanın farklı yerlerindeki camileri de süslemektedir. Peki mahya nedir? Mahya geleneği ortaya nasıl çıktı? İlk mahya nerede kullanıldı? Detaylar haberde...

Mahya nedir?

Mahya, ilk ortaya çıktığında kandillerle gnümüzdeyse elektrikli ampüllerle camilerin iki minaresine uygulanan yazılardır. Özellikle Ramazan aylarında camileri süsleyen mahyalarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler ya da özlü sözler yer alır.

İlk mahya nerede ve ne zaman kullanıldı?

Tarihte ilk mahya Sultan 1. Ahmet döneminde kullanıldı. 14. Osmanlı padişahı 1. Ahmet'in yaptırdığı ve kendi adıyla anılan camide ilk defa kullanılan mahya, kandillerle ışıklandırılmıştı. 1616 yılında hattat Hafız Kefevi tarafından padişaha sunulan mahya, Sultanahmet Camii'ne asıldı.

İlk mahyalar nasıldı?

17. yüzyıldan itibaren kullanılaya başlayan mahyalar ilk olarak kandillerle aydınlatılıyordu. Kandillerin daha uzun süre aydınlatması için zeytinyağ kullanılmaktaydı. Ancak buna rağmen kandiller mahyaları en fazla üç saat aydınlatabiliyordu. Gelişen teknoloji ve elektriğin kullanımının yaygınlaşmasıyla birikte mahyalarda kandillerin yerini ampuller aldı.