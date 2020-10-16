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16.10.2020 - 10:46 |

Rus turistlerin Kekova'da deniz keyfi

Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'ya Rus turist akını devam ediyor. Kekova'ya gelen Rus turistler, yatların üstünden havada taklalar atarak, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor.

Rus turistlerin Kekova'da deniz keyfi

Günübirlik turla Demre'ye gelen Rus turistler, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra, Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan ve Üçağız Mahallesi'nden yatla Kekova turuna çıkıyor. Yatla Kekova'daki Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezen turistler, Kekova'nın nefis koylarında verilen yüzme molasında Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor. Özellikle Kekova'daki doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na verilen molalarda, Rus turistler denizin keyfini çıkarıyor.

Rus turistlerin Kekovada deniz keyfi

Rusya'nın başkenti Moskova'da enerji sektöründe çalışan Pavel Kuznetsov'un, havada taklalar atıp denize dalış yaptığı anlar çevredeki turistlerce görüntülendi. Kuznetsov, "İlk kez geldiğim Kekova'da deniz, doğa ve tarih beni büyüledi. Denizin güzelliğini görünce daha önce yaptığım yüzme sporundaki gösterileri burada yaptım. Bu gösteri herkese hediyem olsun. En kısa sürede Kekova'ya yine geleceğim" dedi.

Rus turistlerin Kekovada deniz keyfi

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