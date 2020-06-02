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02.06.2020 - 09:16 |

Rusya'da vaka sayısı 414 bine yükseldi

Corona virüs salgınından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok etkilenen ülke olan Rusya'da vaka sayısı hızla artıyor. Dün akşam itibarıyla ülkedeki vaka sayısı 414 bine yükselmiş durumda.

Rusya'da vaka sayısı 414 bine yükseldi

Corona virüs salgını dünyanın farklı yerlerinde etkisinin yitirse de kimi yerlerde hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılan corona virüs, Rusya'da da etkili olmaya devam ediyor. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, corona virüs salgınından etkilenmeye devam ediyor.

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 414 bin 878’e, ölü sayısı 4 bin 855’e yükseldi. Başkent Moskova’da bugün itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi. Uluslararası Moskova İş Merkezinin bulunduğu Kutuzovsky caddesinde yoğunluğun oluştuğu görüldü

Rusyada vaka sayısı 414 bine yükseldi

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