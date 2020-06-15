Rusya'da vaka sayısı 500 bini geçti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısının 528 bin 964’e, ölenlerin sayısının da 6 bin 948’e yükseldiği Rusya, pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Mart ayından itibaren salgının etkilerini göstermeye başladığı ülkede yakın zamana kadar pek çok kısıtlama yürürlükteydi. Ancak Rusya bu süreçte yavaş yavaş normalleşme adımları da atmaya başladı.

Son olarak geçtiğimiz ay düzenlenmesi gereken ve salgın nedeniyle ertelenen 9 Mayıs Zafer bayramı geçit töreninin hazırlıkları Moskova'da başladı. 24 Haziran’a ertelenen 75. yıl Zafer bayramı kutlamalarının geçit törenine katılacak askeri araçların sürücü ve operatörleri katılımı ile prova ''araçsız'' yapıldı. Askerlerin Covid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske kullandığı görüldü.