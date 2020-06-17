Rusya'da vaka sayısı 545 bini geçti

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458’e, ölü sayısı 7 bin 284’e ulaştı. Moskova’da kısıtlamaların üçüncü etabında restoran ve kafeler bugün itibarıyla veranda (işyeri önünde açık alan) ve teraslarında hizmet vermeye başladı.

Güzel havaların da etkisiyle cadde ve sokaklarda vatandaşların yoğunluğu önceki günlere oranla arttığı görüldü.