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17.06.2020 - 08:46 |

Rusya'da vaka sayısı 545 bini geçti

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye çalışıyor. Pek çok ülke aşı ve ilaç çalışmaları için büyük çaba sarf ederken bir yandan da normal hayata dönmeye çalışıyor. Salgın sürecinde uyguladığı kısıtlamaları gevşeten ülkelerden biri de Rusya. Ülkede normalleşme adımları atılsa da

Rusya'da vaka sayısı 545 bini geçti

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 545 bin 458’e, ölü sayısı 7 bin 284’e ulaştı. Moskova’da kısıtlamaların üçüncü etabında restoran ve kafeler bugün itibarıyla veranda (işyeri önünde açık alan) ve teraslarında hizmet vermeye başladı.

Güzel havaların da etkisiyle cadde ve sokaklarda vatandaşların yoğunluğu önceki günlere oranla arttığı görüldü. 

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