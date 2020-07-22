MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Rusya'da vaka sayısı 783 bini geçti
ABONE OL
22.07.2020 - 07:11 |

Rusya'da vaka sayısı 783 bini geçti

Rusya'da corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 783 bin 328’e, ölü sayısı 12 bin 580’e yükseldi. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 783 bin 328’e ulaştı.

Rusya'da vaka sayısı 783 bini geçti

Ülkede son bir günde ölü sayısı 153 artarak 12 bin 580’e, iyileşen sayısı 8 bin 782 artarak 562 bin 384’e çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,8 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptoma rastlanmadı.

 Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 602 artarak 234 bin 725’e, ölü sayısı 17 artarak 4 bin 331’e çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 197 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 25 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi. Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı. Ülkede vakaların az olduğu bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda ise maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Rusyada vaka sayısı 783 bini geçti

 

Yapışık dördüz kediler ayrıldıKastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olan dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyi haberler vererek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyi haberler vererek corona virüste son durumu açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

Sıradaki Haber