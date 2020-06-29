29.06.2020 - 01:19 |
Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni İvanov yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere elektronik vize kolaylığı tanınacağına açıklandı. Uygulama yılbaşından itibaren devreye girecek. Hatırlanacağı üzere Türk vatandaşları St. Petersburg ziyaretlerini bir süredir evrak toplama sorunu yaşamadan elektronik vize başvurusu ile gerçekleştirebiliyordu. Şimdi bu avantaj Rusya genelinde de geçerli olacak.
Araçtan inip kırmızı ışıkta dans ettiAntalya’da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.