MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
ABONE OL
29.06.2020 - 01:19 |

Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni İvanov yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere elektronik vize kolaylığı tanınacağına açıklandı. Uygulama yılbaşından itibaren devreye girecek. Hatırlanacağı üzere Türk vatandaşları St. Petersburg ziyaretlerini bir süredir evrak toplama sorunu yaşamadan elektronik vize başvurusu ile gerçekleştirebiliyordu. Şimdi bu avantaj Rusya genelinde de geçerli olacak.

Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Araçtan inip kırmızı ışıkta dans ettiAntalya’da trafikte kırmızı ışıklarda duran araçtan inen genç bir kadın, yeşil ışık yanıncaya kadar müzik eşliğinde dans etti. Genç kadına araçtan bir erkek daha eşlik ederken, diğer sürücüleri şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Bir anda sandalye atmaya başladı!

Bir anda sandalye atmaya başladı!

Sıradaki Haber