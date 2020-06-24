24.06.2020 - 08:39 |
Rusya'dan yeni normalleşme adımı
Rusya'da corona virüs vaka sayısı 599 bin 705’e, ölü sayısı 8 bin 359’a yükseldi. Öte yandan ülke genelinde normalleşme adımları da atılmaya devam ediliyor. Son olarak uzun bir süredir kapalı tutulan restoran ve kafeler dün itibarıyla açıldı.
Rusya, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri. Vaka sayısının 600 bine yaklaştığı ülkede bugüne kadar 8 bin 359 kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın ile mücadeleyi sürdüren Rusya bir yandan da normalleşme adımlarını atmaya devam ediyor.
Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı. Ancak restoran ve kafelere sosyal mesafe kuralına uygun şekilde müşteri kabul edilecek.